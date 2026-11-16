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Gündem Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! 9'u da tutuklandı
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Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! 9'u da tutuklandı

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Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! 9'u da tutuklandı

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "örgüte üye olmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

SARIGÜL SORUŞTURMASINDA 9 TUTUKLAMA DAHA

Savcılıkta ifadesi alınan zanlılardan Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Mustafa Körpe, Gamze Kılınç, Remzi Onuk, Sibel Aslanbaş, Hülya Turan ve Meltem Ülgez hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yeni gelişme! Tutuklama talebi geldi
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Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! 9'u da tutuklandı

Gündem

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! 9'u da tutuklandı

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Yorumlar

Taner

Bu olayların spor ayağı da var bence, derhâl ortaya çıkarılmalı, bu kirli paralar spor kulüplerine yansımış mı?
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