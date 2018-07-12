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Terim bombayı patlattı! İnstagram'dan açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Galatasaray'ın Instagram hesabından yaptığı açıklamada transferle ilgili bir soruya"Stoper Yerry Mina ile ilgilendik" şeklinde cevap verdi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:44
Terim bombayı patlattı! İnstagram'dan açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Galatasaray'ın Instagram hesabından yaptığı açıklamada transferle ilgili bir soruya "Açıkca söylemek gerekirse Yerry Mina ile ilgilendik. Kulübünde oyanmıyordu. Dünya Kupası'nda da ilk maçta oynamadı. Stoperler hata yapınca değiştirdiler." dedi.

İşte Terim'in satırbaşları:

"Her sene yeni bir takım kurmaktansa uzun vadeli takım kurmak önemli. Çekirdek bir takım hazırlamalıyız. Çekirdek takımı gençlerle takviye ederek uzun vadeli başarılar elde etmeliyiz."

"Galatasaray markasına değer katacak bir akademi kurmak için çaba harcıyoruz. Bu akademiye iyi oyuncular bulmak için çalışıyoruz. Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Ben ve ekibim 300'e yakın yerli-yabancı oyuncuyu her gün takip ediyoruz. "

"Dünya Kupası'nda beğendiğim oyunculardan bir tanesi stoper Yerry Mina. Açıkçası, onunla ilgilendiğimiz de doğrudur. Oynamıyordu genel olarak, yedekti. Kolombiya'da ilk maç oynamadı, yedekti. Hatalı goller yeyince ilk maçta değiştirdiler. Yerry Mina konusu böyle..."

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 12:44
  1. Fatih Terim
  2. Yerry Mina
  3. Açıklama
  4. Galatasaray

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  • Seref KazanSeref Kazan4 sa önce
    Milletin parasi haram olsun
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