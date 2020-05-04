Terhisler ne zaman olacak, askerler ne zaman terhis edilecek?

Askerlerle ilgili faaliyetler 1 Haziran'da, celp hizmetleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik hizmetleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

Geçtiğmiz haftalarda yapılan toplantının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi:

*53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önümüzdeki dönemde 53 bin kişi celp kapsamında geleceğini, 66 bin kişinin de terhis olacağını ifade etti.

Görev değişiminin yurt çapında en az 120 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep olacağını belirten Akar, aile bireyleri ve diğer yakınları dikkate alındığında bu rakamın 500 binlere varacağının altını çizdi.

Her vatandaşın temel askerlik eğitimini almasını sağlayan yeni askerlik sisteminin hayata geçirildiğini anımsatan Bakan Akar, şunları söyledi:

* Bu sistem içerisinde, geçen celp döneminde yurt içinden gelen yaklaşık 35 bin gencimiz ile 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yurt dışından gelen 659 personelimizi herhangi bir risk olmaması için 14 gün gözetim altında tuttuk.

* Bugüne kadar 93'ü erbaş ve er olmak üzere Kovid-19 semptomlarına rastlanan toplam 223 personelimizi kontrol altında tutmaya devam ediyoruz.

* Bunlar arasında bulunan ve diyabeti de olan bir sivil memurumuzu kaybettiğimizi geçen hafta açıklamıştık.

* Şu anda bir doktor yarbayımız hariç durumu kritik olan personelimiz yoktur.