Tereyağlı şipşak poğaça (Ağızda dağılan)! Bir çırpıda hazır... 5 dakikada kolay poğaça ile açılış yapalım
Hem hafif hem de çıtır bir tatlı arayışında mısınız? Bu 4 malzemeli tereyağlı kurabiye tarifi, mutfakta harikalar ve lezzeti sağlayacak!
Tereyağlı Şipşak Poğaça (Ağızda Dağılan) Tarifi İçin Malzemeler
125 gr tereyağ
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı yoğurt
Yarım kahve fincanı sirke
1 yumurta (Akı içine sarısı üstüne)
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
5 su bardağı un
İç harcı
Beyaz peynir (Gerektiği kadar)
4-5 dal maydanoz
Tereyağlı Şipşak Poğaça (Ağızda Dağılan) Tarifi Nasıl Yapılır?
Merhaba. Ağızda dağılan mükemmel bir poğaça, hiç riski yok. Tatil günlerinde 10 dakikada şipşak hazırlanan bir tariftir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sıvı malzemeleri ve yumurtanın akını iyice karıştırıyoruz.
Unu, kabartma tozunuza ekliyoruz.
Hamur katı olmayacak ama ele de yapışmayacak.
Elle toparlanır hale gelince, 15 dakika dinlendiriyoruz.
Daha sonra yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp, elimizle yuvarlak veya isteğiniz bir şekli veriyoruz.
Tepsiye yerleştirip üstünlerine yumurta sarısı sürüyoruz.
175 derecelik ısınmış fırında üstü kızarana pişiriyoruz. Kıyır kıyır bayatlamayan poğaçamız hazır. Sevdiklerinizle paylaşmanız dileğiyle.
Kadın - Aile
Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak! Sıvı altın: saç köklerinden kıl fışkırtıyor
Kadın - Aile
Yağ yakan metabolizma hızlandıran greyfurt kürü! Kilo fazlası olanlar bunu yapın... Faydası ikiye katlandı
Kadın - Aile
Bağırsaklarınızı doğduğunuz gün kadar temiz yapacak karışım! Saniyeler içinde temizleyecek...Böyle bir şey yok
Kadın - Aile
Kapari nedir? Kaparinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Avrupa'da kullanılıyor! Hastalıkları etkisiz hale getirdi
Kadın - Aile
Nefis anne poğaçası! Asla bayatlamayan bir hal alıyor...Bu hafta siz listenize ekleyin, değecek
Kadın - Aile
Böbreklerinize zarar veren 7 yaygın alışkanlık! Karışımı yapanlar tesiri hemen hisseti... İbrahim Saraçoğlu paylaştı