Tereyağlı şipşak poğaça (Ağızda dağılan)! Bir çırpıda hazır... 5 dakikada kolay poğaça ile açılış yapalım

Tereyağlı Şipşak Poğaça (Ağızda Dağılan) Tarifi İçin Malzemeler

125 gr tereyağ

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

Yarım kahve fincanı sirke

1 yumurta (Akı içine sarısı üstüne)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

5 su bardağı un

İç harcı

Beyaz peynir (Gerektiği kadar)

4-5 dal maydanoz

Tereyağlı Şipşak Poğaça (Ağızda Dağılan) Tarifi Nasıl Yapılır?

Merhaba. Ağızda dağılan mükemmel bir poğaça, hiç riski yok. Tatil günlerinde 10 dakikada şipşak hazırlanan bir tariftir.

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Sıvı malzemeleri ve yumurtanın akını iyice karıştırıyoruz.

Unu, kabartma tozunuza ekliyoruz.

Hamur katı olmayacak ama ele de yapışmayacak.

Elle toparlanır hale gelince, 15 dakika dinlendiriyoruz.

Daha sonra yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp, elimizle yuvarlak veya isteğiniz bir şekli veriyoruz.

Tepsiye yerleştirip üstünlerine yumurta sarısı sürüyoruz.

175 derecelik ısınmış fırında üstü kızarana pişiriyoruz. Kıyır kıyır bayatlamayan poğaçamız hazır. Sevdiklerinizle paylaşmanız dileğiyle.