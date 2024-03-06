  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti’den son dakika “Yeniden Refah” açıklaması! Herkes bilsin diye ilan ettiler

Türk şirketleri daha etkili kamikaze dronlar için güçlerini birleştirdi: Azat ve Azab korkulu rüyaları olacak

Fatih Portakal rezil oldu! İstiklal Marşı'nı bilmeyenlerle dalga geçerken kendisi alay konusu oldu

Otobüsler derken şimdi de itfaiye araçları dökülüyor! Böyle giderse Ekrem İstanbul’u yakacak

CHP'nin afişlerinde komedi: Amblemde kemalistleri çok kızdıracak eksiklik!

Türk savunma sanayii devi CANİK'ten Fransa'da tarihi adım! 'Kurduk' diyerek dünyaya ilan ettiler

Sinagog tünelleri neden hasıraltı edildi? Yahudilerin 'kan ritüeli' nedir? Çocuk kurban etme vahşetinin kökenleri

Gerçek yüzlerini gizleme emri! Özgür’den sandık ayarlı ‘DİN’ talimatı

Turgut Altınok'tan Ankaralılara müthiş vaat

Cem Küçük’ten Türkiye’yi sarsacak ifşaat! Bütün maskeleri tek tek böyle indirdi! Tüm ülke bunu konuşuyor
Kadın - Aile Tereyağlı şipşak poğaça (Ağızda dağılan)! Bir çırpıda hazır... 5 dakikada kolay poğaça ile açılış yapalım
Kadın - Aile

Tereyağlı şipşak poğaça (Ağızda dağılan)! Bir çırpıda hazır... 5 dakikada kolay poğaça ile açılış yapalım

Yeniakit Publisher
2024-03-06 17:53:00 - 2024-03-06 17:57:25
Tereyağlı şipşak poğaça (Ağızda dağılan)! Bir çırpıda hazır... 5 dakikada kolay poğaça ile açılış yapalım

Hem hafif hem de çıtır bir tatlı arayışında mısınız? Bu 4 malzemeli tereyağlı kurabiye tarifi, mutfakta harikalar ve lezzeti sağlayacak!

Tereyağlı Şipşak Poğaça (Ağızda Dağılan) Tarifi İçin Malzemeler

125 gr tereyağ
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı yoğurt
Yarım kahve fincanı sirke
1 yumurta (Akı içine sarısı üstüne)
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
5 su bardağı un
İç harcı

Beyaz peynir (Gerektiği kadar)
4-5 dal maydanoz

Tereyağlı Şipşak Poğaça (Ağızda Dağılan) Tarifi Nasıl Yapılır?

Merhaba. Ağızda dağılan mükemmel bir poğaça, hiç riski yok. Tatil günlerinde 10 dakikada şipşak hazırlanan bir tariftir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sıvı malzemeleri ve yumurtanın akını iyice karıştırıyoruz.
Unu, kabartma tozunuza ekliyoruz.
Hamur katı olmayacak ama ele de yapışmayacak.
Elle toparlanır hale gelince, 15 dakika dinlendiriyoruz.
Daha sonra yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp, elimizle yuvarlak veya isteğiniz bir şekli veriyoruz.
Tepsiye yerleştirip üstünlerine yumurta sarısı sürüyoruz.
175 derecelik ısınmış fırında üstü kızarana pişiriyoruz. Kıyır kıyır bayatlamayan poğaçamız hazır. Sevdiklerinizle paylaşmanız dileğiyle.

Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak! Sıvı altın: saç köklerinden kıl fışkırtıyor
Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak! Sıvı altın: saç köklerinden kıl fışkırtıyor

Kadın - Aile

Hindistancevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlamayacak! Sıvı altın: saç köklerinden kıl fışkırtıyor

Yağ yakan metabolizma hızlandıran greyfurt kürü! Kilo fazlası olanlar bunu yapın... Faydası ikiye katlandı
Yağ yakan metabolizma hızlandıran greyfurt kürü! Kilo fazlası olanlar bunu yapın... Faydası ikiye katlandı

Kadın - Aile

Yağ yakan metabolizma hızlandıran greyfurt kürü! Kilo fazlası olanlar bunu yapın... Faydası ikiye katlandı

Bağırsaklarınızı doğduğunuz gün kadar temiz yapacak karışım! Saniyeler içinde temizleyecek...Böyle bir şey yok
Bağırsaklarınızı doğduğunuz gün kadar temiz yapacak karışım! Saniyeler içinde temizleyecek...Böyle bir şey yok

Kadın - Aile

Bağırsaklarınızı doğduğunuz gün kadar temiz yapacak karışım! Saniyeler içinde temizleyecek...Böyle bir şey yok

Kapari nedir? Kaparinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Avrupa'da kullanılıyor! Hastalıkları etkisiz hale getirdi
Kapari nedir? Kaparinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Avrupa'da kullanılıyor! Hastalıkları etkisiz hale getirdi

Kadın - Aile

Kapari nedir? Kaparinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Avrupa'da kullanılıyor! Hastalıkları etkisiz hale getirdi

Nefis anne poğaçası! Asla bayatlamayan bir hal alıyor...Bu hafta siz listenize ekleyin, değecek
Nefis anne poğaçası! Asla bayatlamayan bir hal alıyor...Bu hafta siz listenize ekleyin, değecek

Kadın - Aile

Nefis anne poğaçası! Asla bayatlamayan bir hal alıyor...Bu hafta siz listenize ekleyin, değecek

Böbreklerinize zarar veren 7 yaygın alışkanlık! Karışımı yapanlar tesiri hemen hisseti... İbrahim Saraçoğlu paylaştı
Böbreklerinize zarar veren 7 yaygın alışkanlık! Karışımı yapanlar tesiri hemen hisseti... İbrahim Saraçoğlu paylaştı

Kadın - Aile

Böbreklerinize zarar veren 7 yaygın alışkanlık! Karışımı yapanlar tesiri hemen hisseti... İbrahim Saraçoğlu paylaştı

Alman ekmek tarifi! Bin yıllık tarif bulundu... Yapan tatlı gibi hepsini yedi yuttu!
Alman ekmek tarifi! Bin yıllık tarif bulundu... Yapan tatlı gibi hepsini yedi yuttu!

Kadın - Aile

Alman ekmek tarifi! Bin yıllık tarif bulundu... Yapan tatlı gibi hepsini yedi yuttu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23