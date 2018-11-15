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Tereyağını sahtesinden nasıl ayırt edersiniz?

Tereyağı tadı ile mutfağımızın en sevilen lezzetlerindendir.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:50
Tereyağını sahtesinden nasıl ayırt edersiniz?


Son yıllarda organik olması şartı ile diyet listelerinde bile yerini alan tereyağı yemeklere verdiği eşsiz lezzet ile neredeyse her alanda kullanılmaktadır.

Ancak tereyağının kaliteli ve organik olması; hem tadı hem de sağlık için büyük önem taşımaktadır. Piyasada tereyağı benzeri margarin bile satılmaktadır. Sıradan insan için tereyağından ayırd etmek imkansız ürünlerle tüketici kandırılmaktadır.

İyi Tereyağının Görüntüsü Nasıldır?

Birçok bölgemizde çok kaliteli tereyağları üretilmektedir. Özellikle Karadeniz bölgesinde yapılan tereyağlarının ünü bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Ancak şehirlerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarını süper marketler aracılığı ile karşılamakta olduğundan doğal ve iyi tereyağına erişimleri de neredeyse imkânsız hale gelmiştir.

Satın alınan tereyağının ise iyi veya kötü olup olmadığını anlamak da yine bu sebeple zorlaşmaktadır. Ancak kaliteli tereyağı yalnızca rengiyle bile farkını belli eder. İyi ve gerçek bir tereyağının rengi sanılanın aksine çok sarı değildir. Işık tutulduğunda beyaza dönen yağ organik ve kalitelidir. Fazlaca sarartılmış tereyağları içinde katkı maddesi oranı oldukça yoğundur.

Kaliteli Tereyağının Kokusu Nasıldır?

İyi bir tereyağı görüntüsü kadar kokusuyla da ayırt edilebilir. Marketten alınan ve doğal olmayan tereyağlarının kokusu genelde margarin benzeri olmaktadır. Hatta çoğu yağının kokusu hiç duyulmayabilir. Ancak gerçek bir tereyağının kokusu anında fark edilecektir. Ama asıl kokusu alındıktan ve özellikle eritildikten sonra anlaşılır. Ortamı saran yoğun ve acıktırıcı bir kokusu olur. Bu kokuya sahip olmayan tereyağları kaliteli değildir.

Diğer ayırt etme yöntemleri

Tereyağının kıvamı da kalitesini gösteren unsurlar arasında yer almaktadır. Oda sıcaklığına geldiğinde kolayca sürülebilen yağ iyi bir yağdır. Ayrıca eritildiğinde çıkardığı köpük baloncukları da tereyağının kalitesini belli eder. Eğer tereyağı bolca köpük yapıyorsa bu doğallığı ve kalitesinin bir göstergesidir.

Tereyağının Fiyatı Önemli Midir?

Gayet tabii fiyatı da oldukça önemlidir. Zorlu bir üretim sürecinden geçen tereyağının fiyatı da elbette diğer yağlardan daha fazladır. Ucuza satılan tereyağlarına güvenilmemelidir. Bu fiyatlarda satılan ürünler yüksek oranda sanayi ve yapay ürünleridir.

Evde Tereyağı Yapmak Mümkün Müdür?

En güvenli ve kaliteli tereyağını evde üretmek de mümkün olabilir. Ancak bu oldukça zahmet gerektiren bir iştir. Bunun yanı sıra çok miktarda sütten çok az tereyağı elde edilebilmektedir. Bu durum da evde tereyağı yapımını zorlaştıran unsurlardandır. Evde tereyağı yapmak için gerekli olan şey ise süt kaymağıdır. Taze süt iyice kaynatıldıktan sonra üstte kalan kaymak ayırılıp soğutulur. Soğuyan kaymak iyice çırpılarak ayrışması sağlanır. Kaymağı bir kap içerisinde iki yana sallamak da etkili olabilir. Ayrışan kaymaktan bir miktar çıkan tereyağı alınıp yemeklerde ve kahvaltılarda kullanılabilir. Ancak bahsedildiği üzere bu oldukça zahmetli bir üretim sürecidir. Hem beden gücü gerektirir.

 

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:50
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