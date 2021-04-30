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Ekonomi Tercihli Ticaret Anlaşması’nın kapsamı genişletilecek
Ekonomi

Tercihli Ticaret Anlaşması’nın kapsamı genişletilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tercihli Ticaret Anlaşması genişletme müzakerelerinin sonuçlanmasına Türkiye ile İran tarafından öncelik verildiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 21:38:00 -
Tercihli Ticaret Anlaşması’nın kapsamı genişletilecek

İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı’na video konferans yöntemiyle katılan Dönmez, iki ülkenin fuarların ve ticaret heyetlerinin artırılması konusunda anlaştığına da dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: “KOBİ’ler, tüm ülkeler için ekonominin motoru konumundaki işletmelerdir. Türkiye ve İran arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlam temellere dayalı olması için bu alandaki iş birliği kaçınılmazdır. Toplantımız kapsamında KOSGEB ve İranlı muadili ISIPO arasında bir eylem planının müzakerelerinin başarıyla nihayete erdirilmesi hususunda uzlaşıya varılmıştır.” Dönmez, enerji, ulaştırma, çevre, eğitim, tarım ve orman gibi birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı iradenin olduğunu vurguladı. Bu iş birliklerinin geliştirileceğinin altını çizdi.

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