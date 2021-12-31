Terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır?

Terbiyeli işkembe çorbası tarifi

Malzemeler

1 kilo iyi temizlenmiş işkembe

7 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sirke

1,5 litre su

4 yemek kaşığı un

sıvı yağ

Terbiyesi için:

2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım limonun suyu

Terbiyeli işkembe çorbası tarifi nasıl yapılır?

İşkembeler bir saat sirkeli suda bekletilir, sonra küp şeklinde doğranır. 45 dakika doğranan işkembeler düdüklü tencerede 1,5 litre suda pişirilir. Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile 4 yemek kaşığı un kavrulur. Haşladığımız işkembenin soğumuş suyunu kavrulan una topaklanmaması için azar azar yedirilerek konur. İşkembeler bu karışıma dökülür, kaynatılır. 15 dakika kaynatılan işkembeye arzu edilen miktarda sarımsak dövülür ve sirke ile birlikte çorbaya konur. Çorbayı ocaktan almaya yakın terbiyesi hazırlanır. Yumurta sarısı, yoğurt, limon suyu ve un çırpılır yavaş yavaş çorbaya ilave edilir. 10 dakika daha kaynamaya bırakılır. Servis yapacağınız çorbayı kırmızı pul biber ve karabiberle süsleyip servise sunabilirsiniz.