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Dünya Teravih namazının ardından İsrail polisinden ses bombalı müdahale
Dünya

Teravih namazının ardından İsrail polisinden ses bombalı müdahale

İşgalci İsrail polisi işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda Filistinli gençlere müdahalede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 23:53:00 -
Teravih namazının ardından İsrail polisinden ses bombalı müdahale

İşgalci İsrail polisi işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda Filistinli gençlere müdahale etti.

Eski Şehir’deki Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazının ardından Şam Kapısı’nda toplanan onlarca Filistinli genç ile işgalci İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

Zaman zaman tekbir ve sloganlar atan Filistinli gençlere, terörist İsrail polisi ses bombalarıyla müdahale etti.

Gençleri dağıtmak için atlı İsrail polisi bölgede tur attı.

İşgalci İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında Şam Kapısı çevresinde büyük bir kovuşturma yaşandı. İsrail polisi bazı Filistinli gençleri gözaltına aldı.

Şu ana kadar yaşanan olaylarda yaralanan olmadı.

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