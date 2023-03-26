Teravih namazı yatsının farzından önce kılınabilir mi?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar için teravih namazı heyecanı da başladı. Yatsı namazının farzının ardından kılınan teravih namazı için camileri dolduran Müslümanlar, akşamlarını ibadetle ihya etmeyi sürdürüyor.

Teravih namazına ilişkin merak edilen bir soru ise vatandaşlar tarafından çok merak ediliyor: Yatsı namazının farzına yetişemeyen kişi teravih namazı cemaatine uyabilir mi?

İsmail Hünerlice Hoca merak edilen soruya ilişkin açıklamada bulundu. Hünerlice Hoca, "Bir insanın teravih namazını kılabilmesi için farzı bitirmiş olması gerekir. Teravih namazı yatsı namazına tâbi bir namazdır. O yüzden yatsı namazının farzı olmadan teravihe başlanamaz." dedi.

Cemaatin teravih namazına başlarken kişinin camiye yeni girmesi durumunda önce yatsı namazının farzının kılınması gerektiğini söyleyen Hünerlice Hoca, "Farz kılındıktan sonra yetiştiği yerde teravih namazı kılınır, eksik rekatı da vitrden önce veya vitrden sonra kılabilir. Vitrde esneklik vardır." ifadelerini kullandı.

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