Teravih namazı nasıl kılınır?

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü teravih namazını kılmaya”, eğer ev ahalisi ile cemaatle kılınacaksa imam olan ayıca “bana tabi olan cemaate imam olmaya “diyerek niyet ederek iftitah tekbirini alır eller bağlanır.

Önce Sübhâneke (sessizce okunur) okunur.

Sübhaneke'nin okunması bitince, Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sûre veya kısa bir ayet okunur. Eğer cemaat yapılmışsa imam Fatiha ve sureyi sesli okur. Rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekâta kalkılır.

Besmele, fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secde yapılır ve oturulur. İkinci rekâtın sonundaki bu oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik, rebbena atina" okunur selam verilir. Tekrar iftititah tekbiri (Allahüekber) diyerek aynı sıralamayla iki rekât daha kılınır. Bu şekilde 20 rekât tamamlanır.

Eğer dört rekât olarak kılınacaksa ikinci rekâtta selli barik rebbena atina okunmadan selam verilmeden Allahuekber denilerek ve üçüncü rekâta kalkılır.

Üçüncü rekâtın başında sübhaneke okunur. Sonra Eûzü-Besmele, fatiha ve bir sure okunur. Sonra rükû ve secdeler yapılarak dördüncü rekâta kalkılır.

Besmele, fatiha ve bir sure okunur ardından yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.- Bu son oturuşta da Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena okuduktan sonra selâm verilir. Böylece teravih namazının ilk dört rekâtı kılınmış olur.

Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekât kılınmaya devam edilerek yirmi rekât tamamlanır.,

Kısa bir dua ile vitir namazına kalkılır.