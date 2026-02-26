  • İSTANBUL
İftar sofralarının baştacı olacak... Yayla çorbası tarifi! Zahmetsiz ama lezzetli
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İftar sofralarının baştacı olacak... Yayla çorbası tarifi! Zahmetsiz ama lezzetli

Ramazan'da uzmanların çorba tüketimi konusundaki uyarıları hafızalarda iken müthiş bir lezzet deposunu sofralara getirebilirsiniz.

#1
Foto - İftar sofralarının baştacı olacak... Yayla çorbası tarifi! Zahmetsiz ama lezzetli

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yayla çorbası, hem pratik hem de besleyici özelliğiyle sofraların baş tacı. Özellikle soğuk kış günlerinde iç ısıtan bir seçenek olarak tercih edilen bu çorba, yoğurt, pirinç ve nane gibi besinlerle zenginleştirilmiş nefis bir tarife sahip...

#2
Foto - İftar sofralarının baştacı olacak... Yayla çorbası tarifi! Zahmetsiz ama lezzetli

Yayla çorbası, yoğurt, pirinç ve nane ile hazırlanan, Türk mutfağının en bilinen ve sevilen çorbalarından biridir. Türkiye'nin pek çok bölgesinde farklı yorumlarla yapılan bu geleneksel lezzet, pratik hazırlanışı ve hafif yapısıyla sofralarda sıkça yer bulur. Özellikle terbiyeli haliyle hem besleyici hem de ferahlatıcı bir tat sunan yayla çorbası, sıcak servis edildiğinde iç ısıtan klasik çorbalar arasında öne çıkar...

#3
Foto - İftar sofralarının baştacı olacak... Yayla çorbası tarifi! Zahmetsiz ama lezzetli

Hazırlama süresi: 15 Pişirme süresi: 20 Kaç kişilik: 4 Kaç kalori: 250

#4
Foto - İftar sofralarının baştacı olacak... Yayla çorbası tarifi! Zahmetsiz ama lezzetli

Yayla Çorbası Tarifi İçin Malzemeler Yayla Çorbası İçin: Yarım su bardağı süzme yoğurt Yarım su bardağı yoğurt 1 adet yumurta sarısı 1 yemek kaşığı un 1 diş sarımsak (ezilmiş) Yarım çay bardağı pirinç 6 su bardağı su veya et suyu Tuz

#5
Foto - İftar sofralarının baştacı olacak... Yayla çorbası tarifi! Zahmetsiz ama lezzetli

Üzeri için: 1 yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı kuru nane

#6
Foto - İftar sofralarının baştacı olacak... Yayla çorbası tarifi! Zahmetsiz ama lezzetli

YAYLA ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR? 1. Pirinci yıkayıp suyla birlikte tencereye alın ve yumuşayana kadar haşlayın. 2. Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı, un ve ezilmiş sarımsağı pürüzsüz olana kadar çırpın. 3. Haşlanan çorbanın suyundan bir kepçe alarak terbiyeye yavaşça ekleyin ve karıştırarak ılıtın. Ardından terbiyeyi tencereye azar azar döküp sürekli karıştırın.

#7
Foto - İftar sofralarının baştacı olacak... Yayla çorbası tarifi! Zahmetsiz ama lezzetli

4. Tuzunu ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatmadan pişirin. 5. Küçük bir tavada tereyağını eritip naneyi ekleyin, kısa süre kızdırın ve çorbanın üzerine gezdirin.

#8
Foto - İftar sofralarının baştacı olacak... Yayla çorbası tarifi! Zahmetsiz ama lezzetli

YAYLA ÇORBASI TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI Terbiyenin kesilmemesi için çorba kaynar haldeyken değil, hafifçe sakinleşmişken eklenmeli ve sürekli karıştırılmalıdır.

#9
Foto - İftar sofralarının baştacı olacak... Yayla çorbası tarifi! Zahmetsiz ama lezzetli

YAYLA ÇORBASI TARİFİ İÇİN SERVİS ÖNERİSİ

#10
Foto - İftar sofralarının baştacı olacak... Yayla çorbası tarifi! Zahmetsiz ama lezzetli

Sıcak olarak, üzerine ekstra nane serpilerek ve yanında limon dilimiyle servis edilebilir.

