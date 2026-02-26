İftar sofralarının baştacı olacak... Yayla çorbası tarifi! Zahmetsiz ama lezzetli

Yayla çorbası, yoğurt, pirinç ve nane ile hazırlanan, Türk mutfağının en bilinen ve sevilen çorbalarından biridir. Türkiye'nin pek çok bölgesinde farklı yorumlarla yapılan bu geleneksel lezzet, pratik hazırlanışı ve hafif yapısıyla sofralarda sıkça yer bulur. Özellikle terbiyeli haliyle hem besleyici hem de ferahlatıcı bir tat sunan yayla çorbası, sıcak servis edildiğinde iç ısıtan klasik çorbalar arasında öne çıkar...