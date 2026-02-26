  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sınır Devriyesi'nden sonra ölüm: Mülteci vakası ABD'yi sarstı

ABD’nin New York eyaletinde tahliye sonrası United States Border Patrol tarafından evinden kilometrelerce uzağa bırakılan, büyük ölçüde görme kaybı yaşayan 56 yaşındaki Myanmar’lı mülteci, günler sonra şehir merkezinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

ABD’de federal yetkililerin ihmali tartışmaya yol açtı. New York eyaletindeki Buffalo hapishanesinden tahliye edildikten sonra ABD Sınır Devriyesi tarafından evinden kilometrelerce uzağa bırakılan, büyük ölçüde görme kaybı yaşayan Myanmar’lı mülteci, günler sonra şehir merkezinde ölü bulundu.

Buffalo Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, 19 Şubat’ta serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan 56 yaşındaki Nurul Amin Shah Alam’ın cansız bedeninin salı akşamı bulunduğu bildirildi. Açıklamada, Shah Alam’ın ölüm nedeninin cinayet masası dedektifleri tarafından soruşturulduğu aktarıldı.

GÜVENLİ BİR YERE BIRAKILMASI GEREKİRKEN TEK BAŞINA BIRAKILDI

Buffalo Belediye Başkanı Sean Ryan, Shah Alam’ın ölümüne tepki göstererek, "Neredeyse kör ve İngilizce konuşamayan savunmasız bir adam, soğuk bir kış gecesinde, güvenli ve emniyetli bir yere bırakılması gerekirken tek başına bırakıldı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma’nın bu kararı profesyonellikten uzak ve insanlık dışıydı" dedi.

ÖZEL YARDIM GEREKTİRECEK HERHANGİ BİR ENGELLİLİK BELİRTİSİ GÖSTERMİYORDU

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı (CBP)’ndan yapılan açıklamada ise "Sınır Devriyesi ajanları kendisine nezaketen bir araçla bırakma teklif etti. Kendisi de doğrudan Sınır Devriyesi istasyonundan serbest bırakılmak yerine, bilinen son adresine yakın, sıcak ve güvenli olduğu belirlenen bir kahve dükkanına bırakılmayı istedi. Özel yardım gerektirecek herhangi bir sıkıntı, hareket kısıtlılığı veya engellilik belirtisi göstermiyordu" ifadeleri kullanıldı.

SHAH ALAM’IN 1 YIL ÖNCE TUTUKLANDIĞI BİLDİRİLDİ

New York eyaletine bağlı Erie County Bölge Savcılığı Ofisi, Shah Alam’ın 1 yıl önce iki Buffalo polis memurunun hafif yaralanmasına neden olan bir olayın ardından tutuklandığını açıkladı. Bölge savcılığı, Shah Alam’ın bu ay bir savunma anlaşmasını kabul etmesinin ardından kefaletle serbest bırakıldığını bildirdi.

Shah Alam’ın oğlu Mohamad Faisal, savcılığın iddialarını reddetti. Faisal’ın açıklamasına göre, İngilizce bilmeyen Shah Alam yürüyüşe çıkmıştı ve satın aldığı bir perde çubuğunu baston olarak kullanıyordu. Alam, yolunu kaybederek Buffalo’da bir sakinin mülküne girdi ve mülk sahibi polisi aradı. Mohamad Faisal, Shah Alam’ın polisin perde çubuğunu bırakması yönündeki komutlarını anlamadığını ve bu nedenle tutuklandığını ifade etti.

