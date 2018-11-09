Tepsi ve kek kalıbı nasıl yağlanır?

TEPSİ VE KEK KALIPLARINI NASIL YAĞLAMALISINIZ?

YAĞLAYIN

Kalıba biraz katı yağ veya sıvı yağ koyun ve bir parça yağlı kağıt ya da kağıt havlu ile kalıbın her yerini, köşeler dahil yağlayın.

Sprey yağ kullanıyorsanız, bu adım daha basittir. Sadece tavaya bolca püskürtün.

UNLAYIN

Un, yiyeceklerinizin yapışmaması için önemli bir adımdır. Un, kalıp ve kek, börek arasında fazladan bir koruma katmanı oluşturacaktır.

Bir kaşık unu alın ve kek kalıbı veya tepsiye eşit olarak serpiştirin. Unun iyice dağılması için kalıbı ileri geri sallayın. Kalıbınız düzgün bir şekilde unla kaplandıktan sonra, baş aşağı çevirin ve yağa yapışmayan fazla unları dökün.

YAĞLI KAĞIT KULLANIN

Tepsi ve kek kalıbını yağladıktan sonra yağlı kağıda ihtiyacınız olmayacağını düşünebilirsiniz. Ancak kek ve böreğinizin yapışmamasını garantilemek istiyorsanız, yağlı kağıt da kullanın.

Yağlı kağıdı tepsi ve kek kalıbınızın ölçüsünde kesin ve içine yerleştirin.

İsterseniz yağlama ve unlama işlemini yağlı kağıt üzerinde de tekrarlayabilirsiniz.

Kek ve böreğinizi yapışmadan kolaylıkla çıkarabilirsiniz.