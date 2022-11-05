Tepkilerin odağındaki Duy Beni dizisi yayından kaldırılıyor! Sebebi...

Zaman zaman liseli öğrencilerin ekrana getirilen tavırlarının yanlış olduğu iddiası ile eleştirilen Duy Beni için final kararı verildi. Dizinin 20. bölümünde final yapacağı konuşuluyordu ancak yaşanan yeni gelişme hayranlarını heyecanlandırdı. Duy Beni dizisinin final tarihi belli oldu. Dizinin hayranları büyük üzüntü yaşadı.

Başrollerinde Helin Kandemir, Caner Topçu, Rabia Soytürk, Sümeyye Aydoğan, Meltem Akçöl ve Burak Can gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Duy Beni dizisi Star TV'de yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. İlk zamanlarda izleyenleri ekran başına kilitleyen Duy Beni dizisinin son bölümlerine doğru reytinglerde hızlı bir düşüş yaşadı.

Final yapacağı haberleri ile gündeme gelen dizisiyle ilgili yaşanan yeni gelişme hayranlarını meraklandırdı.

Belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Duy Beni" 20. bölümde final yapmayacak. Ancak eğer yeni bir değişiklik olmazsa dizi 21. bölümündeki performansına göre 22. bölümde bitebilir.