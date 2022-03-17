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Aktüel Tepkiler karşılık buldu! Soysuzluk cezasız kalmayacak: Yakalama kararı çıkarıldı
Aktüel

Tepkiler karşılık buldu! Soysuzluk cezasız kalmayacak: Yakalama kararı çıkarıldı

Sosyal medya hesabından İslam dinine ve Müslümanlara hakaret edip Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın katiline methiyeler düzdüğü ortaya çıkan Deniz Furkan Talu hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 14:10:00 -
Tepkiler karşılık buldu! Soysuzluk cezasız kalmayacak: Yakalama kararı çıkarıldı

Sosyal medya hesabından İslam dinine, Müslümanlara hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kısa bir açıklama yaptı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada “Şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş olup kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli aranmaktır” denildi.

Deniz Furkan Talu’nun sosyal medya hesaplarından İslam dinine ve Müslümanlara hakaret edip Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın katiline ise methiyeler düzdüğü ortaya çıkmasının ardından infiale neden olmuş ve haber organları tarafından haberleştirilmişti.

Soruşturma başlatılmadığı ortaya çıktı

Deniz Furkan Talu’nun sosyal medya hesaplarından İslam’a ve Müslümanlara sürekli hakaret etmesine ve Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın katili DHKP-C’li Servet Yayla’ya methiyeler düzmesine rağmen şahısla ilgili haberler çıkana kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatmadığı ortaya çıktı.

Gözaltı kararı verildi

İslam dinine ve Müslümanlara yapmış olduğu hareketlerle infiale yola açan Deniz Furkan Talu hakkında İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ‘Şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş olup kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli aranmaktır’ denildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi tarafından şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Deniz Furkan Talu’nun savunma sanayiine parçalar üreten Kalkavan Group’ta çalıştığı ortaya çıkmıştı.

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