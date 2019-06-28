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Tepkiler çığ gibi çoğalınca açıklama yaptı... Ahlaksız Metin Uca’dan pişkin savunma!

Bir müstehcen film oyuncusunun başı örtülü fotoğrafını “İBB’den kovulan tesettürlü kadın” gibi paylaşıp aklınca mizah yapan televizyon soytarısı Metin Uca, özür dilemek yerine kendisini pişkin sözlerle savundu.

28 Haziran 2019 Cuma 16:44
Tepkiler çığ gibi çoğalınca açıklama yaptı... Ahlaksız Metin Uca’dan pişkin savunma!

 yeniakit.com.tr  23 Haziran İstanbul seçiminden sonra İslamî değerlere olan kinlerini daha açık bir şekilde ortaya döken tayfanın bayrak taşıyanı Metin Uca, ahlaksızlıklarına bir yenisini daha ekleyerek başörtüsünü hem siyasete, hem de beyin yakan mizahına alet etti.

Müstehcen film oyuncusunu paylaştı

Uca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, müstehcen filmlerin ahlaksız oyuncusu Mia Khalifa’nın başı kapalı bir fotoğrafını paylaşarak, CHP’li İBB yönetiminin İspark’tan kovduğu bir işçiymiş gibi espri (!) yaptı.

Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı

Tepkiler çığ gibi

Uca’nın ahlaksız paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı tepkilerini dile getirirken, Kemalist-Laik vatandaşlarının bile birçoğunun bu skandalı tasvip etmediği görüldü.

Pişkin savunma

Tüm bunların ardından medya soytarısı Metin Uca, pişkin sözlerle kendisini savundu. Uca şunları yazdı:

Mizahtan zerre anlamayan, gülmece duygusu gelişmemiş insan evlatlarına burada çok anlattım yine anlatırım: İroni nedir? baştan tanımlarım. Trollerin burada kusacaklarını biliyordum ama aranızda az da olsa bulunan salAKların alıncağını kestiremiyordum.

Göreve gelmeden önce işten atıldı diye yaygara koparanlarla dalga geçmek, o söylemin içini boşaltarak aptalları trollemek için profesyonel bir oyuncu üzerinden kurguladığımız ironiyi, soyadını Beyrutlu diye ipucu da verip gösterdiğimiz halde anlamayana…

… mizah kabızına ne desem boş ama, profesyonel KHALIFA bir elemanı bir seks yıldızını tanımayıp hala duyar kasanlara acaba ne yapmalı? Bunun salak propaganda misyonunu anlamsızlaştırdığı daha nasıl anlatılmalı?

Şimdi tavsiyem hala anlamamakta direnen varsa, takibi bırakma uzaklığındayken beni engelleme yorgunluğuna sürüklememesi. Çünkü, ironiyi anlamayanın yeri ironi içeren malzemeyle dellenen trollerin yanı. Komik bulmuyorsan takibi bırakacaksın. Aktrollerle mutlu yaşayacaksın.

Kimler inanacak bakalım dediğim de beni şaşırtmayan, duyar kasarak gülmece duygusunu katleden, hala anlamamakta ısrar edenler bir an önce hızla terk edebilirler mi?

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:44
  1. İstanbul
  2. metin uca
  3. Mia Khalifa
  4. İBB

YORUM YAZ

  • O uralO ural1 sa önce
    Tam bir .. çoçuğu tam ..
  • BU UYUYAN SNA DESTEKOLAN HAKKINI SENDEN ALACAK HABERİN OLSUN BU UYUYAN SNA DESTEKOLAN HAKKINI SENDEN ALACAK HABERİN OLSUN 1 sa önce
    BU BU ÜLKENİN AYDINI HAHAHA SEN AYDIN OLSAN VATAN PERVEROLSAN DERDİNKİ BATI ŞU TEKNOLOJİYİ YAPIYO BİZ NEDEN YAPMIYOZ SONRA SENİN GİBİLERDE GÜLÜYO HALBUKÜ SEN ONLARIİŞSİZ BIRAKIP BATIYI İŞ SAHİBİ YAPIYON
  • yediemirleryediemirler1 sa önce
    SENİNtaaa A........I...S....Nİ.....A........A....K.......N P...Çİ..SENİ GÖRDÜĞÜM YERDE D........SAMADAM DEĞİLİM ONUN BUNUN AVRADI.....ANANDAN ÇIKTIĞIN YERE SOKMAZSAM ADAM DEĞİLİM..HELE BİR GÖRİM SENİ...ULAN SEN TERS DENMİ ÇIKTIN LAN PİÇÇÇÇÇÇÇ....YOKSA ATAN DOMUZMU..OR......U ÇOCUĞU..
  • Necattin uyanNecattin uyan1 sa önce
    Ulan alcak soysuz adı müptezel sana adam demek bile doğru değil
  • Zıya Zıya 1 sa önce
    Pislik zoru görünce kıvırmaya başladı kendi edebiyat yapıyor pislik it gözden düşünce ne olacak diyer pislikler gibi dinime saldırıp kendince pirim yaptığını sanacak it oğlu it
  • MilletMillet1 sa önce
    MEMLEKETİMİZDE ... SÜRÜSÜNE BEREKET .ALLAH BELANIZI VERSİN

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