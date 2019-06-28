Tepkiler çığ gibi çoğalınca açıklama yaptı... Ahlaksız Metin Uca’dan pişkin savunma!

yeniakit.com.tr 23 Haziran İstanbul seçiminden sonra İslamî değerlere olan kinlerini daha açık bir şekilde ortaya döken tayfanın bayrak taşıyanı Metin Uca, ahlaksızlıklarına bir yenisini daha ekleyerek başörtüsünü hem siyasete, hem de beyin yakan mizahına alet etti.

Müstehcen film oyuncusunu paylaştı

Uca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, müstehcen filmlerin ahlaksız oyuncusu Mia Khalifa’nın başı kapalı bir fotoğrafını paylaşarak, CHP’li İBB yönetiminin İspark’tan kovduğu bir işçiymiş gibi espri (!) yaptı.

Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı

Tepkiler çığ gibi

Uca’nın ahlaksız paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı tepkilerini dile getirirken, Kemalist-Laik vatandaşlarının bile birçoğunun bu skandalı tasvip etmediği görüldü.

Pişkin savunma

Tüm bunların ardından medya soytarısı Metin Uca, pişkin sözlerle kendisini savundu. Uca şunları yazdı:

“Mizahtan zerre anlamayan, gülmece duygusu gelişmemiş insan evlatlarına burada çok anlattım yine anlatırım: İroni nedir? baştan tanımlarım. Trollerin burada kusacaklarını biliyordum ama aranızda az da olsa bulunan salAKların alıncağını kestiremiyordum.

Göreve gelmeden önce işten atıldı diye yaygara koparanlarla dalga geçmek, o söylemin içini boşaltarak aptalları trollemek için profesyonel bir oyuncu üzerinden kurguladığımız ironiyi, soyadını Beyrutlu diye ipucu da verip gösterdiğimiz halde anlamayana…

… mizah kabızına ne desem boş ama, profesyonel KHALIFA bir elemanı bir seks yıldızını tanımayıp hala duyar kasanlara acaba ne yapmalı? Bunun salak propaganda misyonunu anlamsızlaştırdığı daha nasıl anlatılmalı?

Şimdi tavsiyem hala anlamamakta direnen varsa, takibi bırakma uzaklığındayken beni engelleme yorgunluğuna sürüklememesi. Çünkü, ironiyi anlamayanın yeri ironi içeren malzemeyle dellenen trollerin yanı. Komik bulmuyorsan takibi bırakacaksın. Aktrollerle mutlu yaşayacaksın.

Kimler inanacak bakalım dediğim de beni şaşırtmayan, duyar kasarak gülmece duygusunu katleden, hala anlamamakta ısrar edenler bir an önce hızla terk edebilirler mi?”