Tepkiler çığ gibi büyüyor! Belçika'da skandal görüntü

Belçika'nın kuzeybatısındaki Flaman Bölgesinde yer alan Doğu Flandre ilinin Gent şehrindeki Paters Jozefieten de Melle Katolik Lisesinde çekilen görüntüler infiale yol açtı.

Secdeye kapanıp 'Allahuekber' diye bağırdılar

Okulun bitmesine 100 gün kala her sene yapılan etkinlikte, bu yıl Arap dünyasının kültürü seçildi. Ancak öğrenciler yaptıkları hareket ve takındıkları tavırla bu etkinliği ırkçı organizasyona çevirdi. Arap dünyasıyla özdeşleşen kıyafetler giyip başörtüsü takan ve İslam'a hakaret eden öğrenciler, bir de okulun bahçesinde secdeye kapanıp "Allahuekber" diye bağırdı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan öğrenci grubunun içinde "patlayıcı kemer" takan kişilerin de bulunduğu görülüyor.

Okul müdürü: Amacımız kimseyi üzmek değildi

Özellikle sosyal medya üzerinden tepkinin artmasının ardından okul müdürü Jan de Gendt, Belçika basınına konuşmak zorunda kaldı. Okul müdürü, "Bu etkinlik eğlence amaçlıydı. Amacımız kimseyi kışkırtmak ya da üzmek değildi " dedi.