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Siyaset Tepki yağıyor! Kılıçdaroğlu devlete meydan okudu!
Siyaset

Tepki yağıyor! Kılıçdaroğlu devlete meydan okudu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de etkisiz hale getirilen terörist Dilşah Ercan ile ilgili öne sürdüğü 'DNA raporu' iddiasına bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’dan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 11:29:00 -
Tepki yağıyor! Kılıçdaroğlu devlete meydan okudu!

 

YENİ AKİT  ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de etkisiz hale getirilen terörist Dilşah Ercan ile ilgili öne sürdüğü 'DNA raporu' iddiasına bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’dan geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Mızrak çuvala sığmıyor. Sadece teröristleri gazeteci diye aklayan raporları değil, sayısız örnekten sonra şu artık çok nettir: CHP terör örgütlerini doğrudan ve dolaylı olarak desteklemektedir ve kilicdarogluk, CHP'yi maalesef bir milli güvenlik sorununa dönüştürmüştür. İki gündür sessiz kalan CHP Genel Başkanı, PKK açıklamasına sırtını dayayıp devlete meydan okumuş. Kemal Bey, bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz ve size tavsiyemiz; bunun onurlu bir mağlubiyet olması için çabalamanız” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Rabia Zafer

HADDİNİ BİL YALANCI AHMAK.

Husnu uzulmez

Kk nin bibildigivar herhalde dna istedigine gore demekki o teroristin olmedigini baska teroris olmali herhalde yani herturlu bogazlarinakadar
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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