Tepki yağıyor! Ekrem İmamoğlu'ndan skandal 'Pınar Gültekin' mesajı

Muğla’da beş gün önce ortadan kaybolan Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı'nın evli olduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in eski sevgilisi C.M.A tarafından öldürüldüğü belirlendi. Eski sevgilisi, Pınar'ı önce dövüp sonra öldürdüğünü daha sonra da cesedini varile koyup ormanlık alana götürdüğünü itiraf etti. Cani eski sevgilinin Pınar'ı bağ evine götürüp boğduğu ortaya çıktı. Cemal Metin Avcı'nın Muğla'da bir mekan işlettiği de ifade edildi. Ayrıca cesedin yakıldığı varil de fotoğraflandı. Katilin sosyal medya paylaşımlarından ise Kemalist ve CHP'li olduğu değerlendirildi.

Kan donduran olayın ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözde taziye mesajı ise büyük tepki çekti.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Ne kadar acı verici; hayata umutla, neşeyle bakan yüzlerin aramızdan alındığını öğrenmek. Ne kadar tutarsız; özgürlüğü, yaşamı güvence altına almak yerine yasakçılığın peşinden koşmak." şeklinde iddiada bulunarak bir kadın cinayetinin üzerinden siyaset yapmaya kalkıştı.

İmamoğlu'na tepki yağdı. İşte İmamoğlu'na sosyal medyadan gelen o tepkiler:

"Dam üstünde saksağan gel bize bazı bazı eko... Taziye yaz doğruca, siyaset çağrıştıracak cümleler kurma hiç değilse bu acılı gününde ailenin. İstismar etme. Pınar'a Allah’tan rahmet, yakınlarına ailesine, sevdiklerine sabırdiliyorum. Acınızı paylaşıyorum."

"Ölümler uzerinden bile siyasi eleştiri yapabilmek ne kadar acı, sade bir taziye mesajı bile yayımlayamamak ne acı."

"Katledilmiş kadın üzerinden hükümete laf sokuyor!"

"Dünyanın en güzel çiçeği solmuş, siyaset peşindesin."

"Ne kadar acı, burada bile siyaset yapmak!"

"Sen ne anlatıyorsun....Ya hiç twit atmasaydın.... Siz var ya her olaya siyasi bakmaya devam edin Başkan..."

"Bir cinayetten, bir ölümden bile nemalanmak isteyen siyaset tarzınız, sosyal medya soytarılığınız artık çok göze batıyor..."

"Siyaset buysa lanet olsun.. Bir kere olsun olayın aslından sapmasan bir kere ya."

"Eko katillerinize ve tecavüzcülerinize sahip çıkın gerisi hallolur . Bu cinayetin katili de CHP'li çıktı! Bırakın insanlar acılarını yaşasın. Hiç olmazsa şu zamanda siyasi ikbalinizi düşünmeyin. Bir bitmediniz be ! Bir bitin artık be!"