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Gündem

Tepki yağıyor! Ekrem İmamoğlu, Türkiye'yi Fransa'da böyle şikayet etti

Skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da yaptığı skandal ötesi konuşma tepkilere neden oldu.

2019-11-01 17:45:00 -

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da yaptığı skandal konuşma büyük tepki çekti.

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de terör ilgisi bulunan belediyelerin yerine kayyum atanmasını Fransa'da eleştirdi. İmamoğlu'nun konuşmasına sosyal medyadan tepkiler yağarken bazı vatandaşlar ise 'Bir anda HDP'liler Meclis'te konuşuyor sandım' serzenişinde bulundu.

İşte CHP'li İmamoğlu'nun Fransa'da yaptığı skandal konuşma

"Bazı seçmen kesimlerinin, bazı siyasi partilerin, bazı seçilmişlerin diğerlerinden ayrı tutmak ve farklı ölçütler ve farklı kurallar uygulamaya kalkmak asla ve asla kabul edilemez. Belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması ve bir kısmının tutuklanması özellikle hukuk devletinin ilkesini ihlal etmektir.

Görevden alınmalar demokrasinin ilkelerine mevcut hukuksal düzenlemelere ve taraf olduğumuz hukuksal sözleşmelere de uygun değildir. Siyasi partiler ve onların seçilmiş yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ya hukukun içindedirler ya da dışındadırlar. Buna nihayi kararı verecek olan da yargıdır siyasi irade değildir. Anayasa'da bu açıkca belirtilmektedir. Kime yapılırsa yapılsın haksızlığa hukuksuzluğa, adaletsizliğe açıkca ve hepbirlikte hayır demek mecburiyetindeyiz."

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına Twitter'dan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

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Yorumlar

TÜRKOĞLU

HER ŞEYİ BEKLİYORUZ BUNLARDAN.DESTEKLEYENLER GÖRSÜN.
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levent

aga bu adam siyasetcimi belediye baskani mi? daha once bazi suphelerim vardi millet abartiyor diyordum, komplo teorileri, siyasi rakibine satasma vs diyordum ama artik hic suphem kalmadi bu adam normal bir belediye baskani degil. haniminin dergilerde "first lady" olarak sunulmasindan tutunda kendisinin boyle demecleri vs kanitliyor ki bu adam bir proje ve yukseltilmeye calisiliyor devamini gorecegiz.
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