Tepki yağıyor! Ekrem İmamoğlu, Türkiye'yi Fransa'da böyle şikayet etti

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da yaptığı skandal konuşma büyük tepki çekti.

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de terör ilgisi bulunan belediyelerin yerine kayyum atanmasını Fransa'da eleştirdi. İmamoğlu'nun konuşmasına sosyal medyadan tepkiler yağarken bazı vatandaşlar ise 'Bir anda HDP'liler Meclis'te konuşuyor sandım' serzenişinde bulundu.

İşte CHP'li İmamoğlu'nun Fransa'da yaptığı skandal konuşma

"Bazı seçmen kesimlerinin, bazı siyasi partilerin, bazı seçilmişlerin diğerlerinden ayrı tutmak ve farklı ölçütler ve farklı kurallar uygulamaya kalkmak asla ve asla kabul edilemez. Belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması ve bir kısmının tutuklanması özellikle hukuk devletinin ilkesini ihlal etmektir.

Görevden alınmalar demokrasinin ilkelerine mevcut hukuksal düzenlemelere ve taraf olduğumuz hukuksal sözleşmelere de uygun değildir. Siyasi partiler ve onların seçilmiş yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ya hukukun içindedirler ya da dışındadırlar. Buna nihayi kararı verecek olan da yargıdır siyasi irade değildir. Anayasa'da bu açıkca belirtilmektedir. Kime yapılırsa yapılsın haksızlığa hukuksuzluğa, adaletsizliğe açıkca ve hepbirlikte hayır demek mecburiyetindeyiz."

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına Twitter'dan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları: