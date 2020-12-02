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Siyaset Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Siyaset

Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Gezi provokatörü Osman Kavala ve HDP'li Selahattin Demirtaş hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti. İstifa sonrası ilk kez konuşan Arınç, "Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı, dürüst, ilkeli, cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 08:41:00 - 2020-12-02 08:52:06
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Bir televizyon kanalında Gezi provokatörü Osman Kavala ve HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması ile ilgili açıklamalar yapan, Demirtaş'ın kitabını tavsiye eden Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisi sonrası Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti. Bülent Arınç, yeni bir açıklama yaparak kendisine destek verenlere teşekkür etti. Arınç'ın "Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı dürüst ilkeli cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım." demesi dikkat çekti.

"Doğruları savunmaya kararlıyım"

Bülent Arınç, "Habertürk TV'de yaptığım konuşma sebebiyle yüzlerce dostumdan samimi duygularını ifade eden desteklerini ve dualarını bildiren mesajlar aldım. Bazılarıyla telefonda görüşüm. Ben onurlandıran bu mesajlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bana verilen bu destek sözlerimin vicdanlarda karşılık bulduğunu göstermektedir. Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı, dürüst, ilkeli, cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım" dedi.

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