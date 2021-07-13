Tepki çeken görüntüye CHP'den komik savunma
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in HDP'nin mitingine katılması tepkilere yol açtı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Faik Öztrak "Belediye Başkanımız da davet edilmiş, o da davete icap etmiş." şeklinde komik bir savunma yaptı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.
CHP'den komik savunma!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin mitingine katıldı.
Tepkilere yol açan gelişmeyi değerlendiren Öztrak, komik bir savunma yaptı.
CHP Sözcüsü, "Miting, CHP'nin düzenlediği miting değil. İzmir Emek Platformu'nun düzenlediği bir miting. Belediye Başkanımız da davet edilmiş, o da davete icap etmiş" ifadesini kullandı.