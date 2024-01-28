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Aktüel Tepki büyüyor! fiziki yıkımın yanı sıra psikolojik yıkım oluyor! Sosyal medya onlara yasaklandı! Yüzde oran...
Aktüel

Tepki büyüyor! fiziki yıkımın yanı sıra psikolojik yıkım oluyor! Sosyal medya onlara yasaklandı! Yüzde oran...

Yeniakit Publisher
2024-01-28 22:56:00 -
Tepki büyüyor! fiziki yıkımın yanı sıra psikolojik yıkım oluyor! Sosyal medya onlara yasaklandı! Yüzde oran...

Sosyal medyaya yaş sınırlaması getirildi! Artık o yaşın altındaki kişiler sosyal medya kullanamayacak. Bu kararın ardından kullanıcılardan tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Yüzde oran sonucu hayır çıktı.

Sosyal medyaya yaş sınırlaması getirilmesiyle birlikte, artık o yaşın altındaki kişiler sosyal medya kullanamayacak. Bu kararın ardından kullanıcılardan tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.
Florida eyaletinin meclisi, 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımını sınırlayan bir yasa tasarısını onayladı. Tasarının yasalaşabilmesi için ise Florida Valisi Ron DeSantis'in onayı gerekiyor.

Sunulan tasarı, 16 yaş altındaki çocukların aile onayına bakılmaksızın sosyal medya kullanımını yasaklamayı amaçlıyor. Tasarının oylanması sonucunda, 106 "evet" oyu karşılığında 13 "hayır" oyu alarak kabul edildi.

Bu yaş sınırlaması kullanıcılar tarafından tepki çekti. Florida Valisi Ron DeSantis'in, tasarının yasalaşması için onay verip vermeyeceği ise merak konusu

Bu uygulamanın sponsorlarından Tyler Sirois, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya şirketleri, genç kullanıcıları hedef alarak kendi iş modellerini şekillendiriyorlar. Bu, platformların otomatik oynatma, beğeni ve bildirimlerle gençleri bağımlı hale getirmek için dopamin salınımını teşvik etmelerinden kaynaklanıyor”
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Uygulama, sosyal medya şirketlerinden, 16 yaş altındaki çocukların kullandığı tespit edilen hesapları kapatmasını talep ediyor.

Meta'dan başka bir çözüm çağrısı

Meta ise konuyla ilgili yasak yerine başka bir çözüm bulma çağrısı yaptı. Yaptığı açıklamada ise şu sözlere yer verdi:

"Pek çok genç, şu anda internet ve uygulamalardan yararlanarak, yarı zamanlı işler, yüksek öğrenim, dini toplantılar ve askeri hizmetler gibi çeşitli alanlarda bilgi edinme imkanı buluyor. Ancak, 16 yaş altındakilere sosyal medya kullanımını yasaklayarak, bu gençleri diğer bölgelerdeki yaşıtlarından daha dezavantajlı bir konuma sokma riskini göze alıyorsunuz”

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