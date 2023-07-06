Tepede taht kavgası yerelde çöp dağları

14-28 Mayıs seçimlerinin kaybedilmesinin ardından başlayan “değişim” kaosu CHP’yi adım adım bölünmenin eşiğine götürürken, CHP’li başkanların sorumluluğundaki belediyeler pislik içinde boğuşuyor. Baba-oğul ilişkisi içerisinde olduğu Kılıçdaroğlu’na isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün Tunç Soyer ile görüştükten sonra kurduğu “iktidaricindegisim.org” ve “ekremimamoglu.com” isimli internet siteleriyle siyasi arenadaki kavgasını sanal platformlara taşırken, İstanbul ve İzmir’den sivrisinek vakaları ve kötü kokular yükseliyor. CHP’li başkanların yönetimde olan ve özellikle turistlerin akınına uğrayan Antalya ile Adalar, Bodrum, Bornova ve Yenişehir gibi beldelerde ise günlerdir toplanmayan çöpler insan sağlığını tehdit ediyor.

Koltuğu bırak işine bak

Son olarak CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın, “değişime vakit harcayacağına kentlerin sorunlarını çözsünler" diye tepki gösterdiği CHP’li belediyelerde yaşanan rezaletlerden bazıları şöyle:

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yenibosna ve Başakşehir Katı Atık Aktarma İstasyonları’nda yaşanan aksaklıklar sebebiyle Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar ve Bakırköy’de ilçe belediyeleri 4 aydır çöp aktarma sorunu yaşarken, aktarma istasyonu önünde bekleyen çöp kamyonları uzun kuyruklar oluşturuyor.

• İstanbul’da son günlerde ‘Asya Kaplanı’ ismi verilen saldırgan bir sivrisinek türü görülürken, sivrisineklerden kaynaklı kaşıntı ve yara şikâyetiyle hastane başvurularında önemli bir artış kaydedildi.

• Göreve gelir gelmez ‘temel atmama töreni’ düzenleyerek ileri biyolojik arıtma tesisini iptal eden İmamoğlu yüzünden Haliç’in rengi kahverengiye dönüşürken, sulardan kötü kokular yükselmeye başladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• CHP’nin kalesi olarak bilinen ve yıllardır altyapı eksikliği sorunu yaşayan İzmir, sayısı hızla artan sivrisineklere teslim okurken, CHP’li Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, sivrisinekle mücadeledeki başarısızlığın sorumluluğunu ‘iklim değişikliği’ne bağladı.

• İzmir Bornova'da Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesinde toplanmayan çöplerden adeta bir dağ oluşurken, kentin içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı’na dökülen Tahtalı Çayı’nın etrafına dökülen çöp ve molozlar halk sağlığını tehdit ediyor.

CHP demek çöp demek

• CHP'li Erdem Gül yönetimindeki Adalar Belediyesi'nin çöpleri kaldırmaması üzerine Büyükada ve Heybeliada'da çöp dağlarına teslim olurken, bölgeye giden vatandaşlar çöp yığınları arasında denize girmek zorunda kalıyor.

• Bayram tatili ile birlikte tatilci akınına uğrayan Bodrum'da toplanmayan çöpler sokaklarda çöp yığınları oluşurken, gerekli çalışmaları yapamayarak sınıfta kalan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medyadan paylaştığı video ile tatilcileri hedef aldı.

• Mersin Yenişehir ilçesi, çöp ve temizlik hizmeti yetersizliği sebebiyle yaşanamaz hale gelirken, CHP’li Belediyenin beceriksizliğine isyan eden CHP’li Meclis üyesi Hacı Bayram Battı, artık mahalleye giremez hale geldiğini söyleyerek yaşanan rezilliğe isyan etti.

• Antalya'ya bağlı Kumluca ilçesinde de 9 günlük tatil sonrası çöp sorunu ortaya çıktı.

• “Kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen ve “değişim ve adalet yürüyüşü” başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ise kentteki arıtma tesisini bile çalıştıramadığı öne sürüldü.

• Öte yandan mazgalların temizlenmediği ve bazılarının asfaltla kapatıldığı CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki başkent Ankara’da ise geçtiğimiz günlerde çok sayıda sel ve su baskınları yaşanırken, ev ve iş yerleri solar altında kaldı.

Dertleri belediyecilik değil koltuk

Koltuk derdine düşerek asli görevini ihmal eden CHP’li başkanların beceriksizliğini Akit’e değerlendiren Gazeteci Yazar Tekin Öğet, “CHP’li başkanların dertleri belediyecilik olsa, tıpkı 90’lı yıllarda olduğu gibi yeniden çöp dağları oluşmazdı. Dertleri belediyecilik olsa çöp kamyonları uzun kuyruklar oluşturmazdı. Dertleri belediyecilik olsa ‘temel atmama töreni’ düzenleyerek Haliç’i kirletmezlerdi. Dertleri belediyecilik olsa metrobüsler arıza yapmaz, kent trafiği aksamazdı. Bunların dertleri belediyecilik olsaydı, insanların evlerini, iş yerlerini sel suları basmazdı. O yüzden ‘değişim’ konusundan önce belediye başkanlarının kendini değiştirmesi gerekiyor. Sonuçta bu kişiler 2024 yılının mart ayına kadar belediye başkanı olarak her şeyden sorumlu. CHP'liler bile artık bunlardan şikayetçi. İstanbul’da özellikle ulaşım durma noktasında. İzmirliler kokudan ve su baskınlarından dolayı Tunç Soyer’den de şikayetçiler. Başkanlar koltuk derdinde ama maalesef belediyeler pislik içinde. Amaç zaten belediyecilik değildi. Yaşananlar bunu bir kez daha tescillemiş oldu” ifadelerini kullandı.