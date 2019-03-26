Tepebaşı’nın yüzücüleri dereceler ile döndü

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, Mersin’de düzenlenen Uzun Kulvar 13 Yaş Bayan, 13-14 Yaş Erkek Bireysel Yüzme Şampiyonası’ndan dereceler ve birincilikler ile döndü.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları farklı branşlarda mücadele veren sporcuları ile Eskişehir ve Tepebaşı’nı başarı ile temsil etmeye devam ediyor. 2015 yılında Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde yüzme sporuna başlayan ve kendilerini geliştirerek Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü takımına katılan yüzücüler, 22-24 Mart tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Uzun Kulvar 13 Yaş Bayan, 13-14 Yaş Erkek Bireysel Yüzme Şampiyonasında dereceler ile dönmeyi başardı. Müsabakalarda Yusuf Konak 50 Metre Sırtüstü kategorisinde Türkiye 6’ncısı olurken, Emre Kahraman 200 Metre ‘Kurbağalama’ kategorisinde Türkiye 3’üncüsü, 100 Metre Kurbağalama kategorisinde Türkiye 1’incisi, 50 Metre Kurbağalama kategorisinde Türkiye 1’incisi olmayı başardı.