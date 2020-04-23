Tepebaşı’nda 921 bina ve araç dezenfekte edildi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında

şimdiye kadar 921 bina ve araç dezenfekte etti.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek; Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde olan kurum ve kuruluşların dezenfekte çalışmalarının sürdürdüklerini belirtti. Selek, yaptığı açıklamada, ‘’84 sağlık merkezi, 54 muhtarlık binası, 246 belediye binası ve aracı, 163 cami, mescid ve Kur’an kursu binası, 15 yurtç ve huzurevi, 23 beldevi, 41 polis ve jandarma aracı dezenfekte edilerek ilaçlanmıştır. Ayrıca, 133 bina olarak1. Jet Ana üssü, 1.Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı, Hasanbey Lojistik Merkezi, Eskişehirspor Tesisleri, Tepebaşı İlçe Tarım Gıda Hayvancılık Müdürlüğü, Tarım Orman İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi, Adalar Kan Toplama Merkezi, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Odunpazarı Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanlığı, Eskişehir Vergi Dairesi Tepebaşı Şubesi, Tren Garı, Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Çukurhisar İstasyon Lojistik Şefliği ile hasta çıkan 13 bina dezenfekte edilerek ilaçlanmıştır. Genel toplam olarak 921 bina ve araç dezenfektesi yapılmıştır. Toplam da 300 litre dezenfekte ilacı kullanılmıştır. Bir veteriner işleri müdürü, 1 mesul müdür, 1 birim çavuşu, 10 ilaçlama personeli, 5 ilaçlama arabası ile dezenfekte çalışmaları yürütülmüştür’’ dedi.