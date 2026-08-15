ABD-İran savaşı Türk turizimini vurdu

Orta Doğu'daki çatışma endişeleri ve yüksek maliyetler, Türkiye'nin kıyı bölgelerindeki turist talebini olumsuz etkiledi. Oteller boş odaları doldurmak için fiyatlarını düşürürken, yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 2,4 geriledi.

Türkiye'deki tatilbeldeleri, Orta Doğu’daki çatışmaya ilişkin tüketici endişeleri ile son dakika rezervasyon iptalleri sonucu en yoğun sezonda boş odaların ortaya çıkması nedeniyle turistleri çekmek için fiyatları düşürüyor.

Ticari analiz şirketi Lighthouse’a göre, Antalya’da Ağustos ile Ekim ayları arasında konaklama için fiyatlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düştü.

Bodrum, Marmaris ve Dalaman gibi popüler tatil merkezlerinde fiyatlar yüzde 8 düştü.

Buna karşılık, İstanbul’daki konaklama fiyatları yüzde 5 arttı; bu durum, fiyatlardaki düşüş eğiliminin büyük ölçüde kıyı beldeleriyle sınırlı olduğunu gösterdi.

Tatilciler, insansız denizüstü ve hava araçlarının bu kıyılarda ortaya çıkmasından endişe ediyor.

Bu yüzden kıyı illerinden uzak duruyor. Bu durum, özellikle Akdeniz kıyı illerinde daha belirgin hale geliyor.

İRAN SAVAŞI UZADI, İPTALLER ART ARDA GELDİ

Paket tur operatörü On The Beach, Orta Doğu’daki savaş nedeniyle bu yaz Türkiye’ye yönelik tatil talebinde düşüş yaşandığını ve turistlerin bunun yerine İspanya gibi yerlerdeki sahil beldelerinde tatil yapmayı tercih ettiğini belirtti.

İngiliz havayolu ve tur operatörü Jet2’nin CEO’su Steve Heapy, çatışmanın bu yılın başlarında Türkiye ve Kıbrıs gibi destinasyonlara yönelik rezervasyonları olumsuz etkilediğini belirterek, “çünkü haritaya bakarsanız, bahsettiğimiz tatil beldeleri İran’dan 2 bin kilometreden fazla uzakta olsa da coğrafi olarak çatışma bölgesine daha yakınlar” dedi.

Ancak Doğu Akdeniz’deki “bazı çok iyi teklifler” sayesinde son aylarda talebin yeniden arttığını da sözlerine ekledi.

Not Just Travel seyahat acentesinin kurucu ortağı Steve Witt, Ağustos ayında son dakika rezervasyonlarındaki artışa yanıt verebilmek için ek personel istihdam ettiğini, bu rezervasyonlar arasında iki haftadan daha kısa süre öncesinde yapılan ve olağanüstü yüksek hacimde tatil rezervasyonlarının da bulunduğunu belirtti.

Bununla birlikte, son dönemdeki artışa rağmen şirketinin Türkiye’ye yönelik yaz rezervasyonlarının 2025’e kıyasla yüzde 13 düşüş gösterdiğini belirtti.

KÜÇÜK İŞLETMELER KAN AĞLIYOR

Bodrum kasabasında bulunan bir butik otelin finans müdürü, “Her şey dahil oteller bir hata yaptı ve sadece doluluklarını korumak için çok düşük, inanılmaz derecede düşük fiyatlar vermeye başladı. Bu durum bizim için işleri mahvetti” dedi.

Müdür, Şubat ayında İran ile çatışmanın başlamasının ardından rezervasyonların düşmesi nedeniyle ülkenin tatil beldelerinin sıkıntı yaşadığını da ekledi:

“Geçen yılla karşılaştırdığınızda, sadece bizim otelimiz için değil, herkes için gerçek bir düşüş yaşandı.”

Türkiye’ye gelen turist sayısındaki düşüş, İstanbul’un bu yıl Avrupa’nın en yoğun havalimanı haline gelmesine rağmen yaşandı; Temmuz ayında 8,15 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, 7,86 milyon yolcu ile Londra Heathrow Havalimanı’nı geride bıraktı.

TÜM AKDENİZ'İ VURDU

Bu gerileme sadece Türkiye'de değil, çatışmanın etkilediği diğer bölgelerde de gözlemlendi.

Kıbrıs adası genelinde de bu dönemde fiyatlar yüzde 4 düşerken, Mısır’da ise geçen yılki rekor büyümenin ardından fiyatlar yüzde 10 geriledi.

Ancak Lighthouse’a göre, Yunan adaları ile İtalya, İspanya ve Hırvatistan’daki sahil beldelerinde fiyatlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyük ölçüde sabit kaldı ya da yükseldi.

Bu indirimler, Orta Doğu’daki çatışmanın bazı kişileri tatil rezervasyonlarını planladıkları seyahat tarihine daha yakın bir zamana ertelemesine neden olmasıyla ortaya çıktı.

Bu durum, havayolları, tur operatörleri ve otellerin, yılın en yoğun haftaları olması gereken dönemde muhtemel gelirlerini öngörmelerini zorlaştırdı.