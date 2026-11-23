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Beşiktaş, uzun süredir Newcastle United'dan Joe Willock'u almaya çalışıyor. İngiliz ekibinin Felix Nmecha için devreye girmesi, Siyah-Beyazlılar açısından önemli...
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Beşiktaş, uzun süredir Newcastle United'dan Joe Willock'u almaya çalışıyor. İngiliz ekibinin Felix Nmecha için devreye girmesi, Siyah-Beyazlılar açısından önemli...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, defalarca Joe Willock'u istediklerini söyledi. 27 yaşındaki merkez orta sahanın Newcastle United ile mukavelesi bu sezonun ardından bitecek. Kartal, İngiliz yıldızı mümkünse devre arasında bitirmek istiyor. En kötü ihtimalle sezon sonu beklenecek.
Bu arada konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Newcastle United, kış transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Felix Nmecha için harekete geçme kararı aldı. Eğer 26 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katabilirlerse Willock'u da Beşiktaş'a göndermeleri bekleniyor.
Felix Nmecha ve Joe Willock, aynı bölgenin oyuncuları... Nmecha'nın tahmini piyasa değeri 65 milyon euro civarında... Alman yıldızın kış dönemi için çıkış maddesi yok. Ancak 2027 yazında 80 milyon euroluk serbest kalma bedeli devreye girecek. Onunla Newcastle dışında Liverpool ve Manchester United da ilgileniyor.
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