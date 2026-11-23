Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 459 TL Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Yanı Su Bardağı (6'lı, ~160 ml) - 199 TL Sarkap Home Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi (~23 cm) - 45 TL Sarkap Home Gold Metal Lokumluk (~7 cm) - 17 TL Kahve Sunumluğu (2'li, ~14 cm) - 17 TL Rakle Desenli Cam Su Bardağı (3'lü, ~350 cc) - 179 TL Benante Desenli Yuvarlak Çerezlik (4'lü, ~13,5x13,5 cm) - 199 TL Glass in Love Kare Cam Tatlı Kasesi (~330 ml) - 55 TL Zenker Kelepçeli Kek Kalıbı (~26 cm) - 379 TL Zenker Baton Kek Kalıbı (~25 cm) - 229 TL Lav Helen Cam Kupa (~270 cc) - 45 TL Lav Eda Çay Bardağı (6'lı, ~170 cc) - 149 TL Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı (~32 cm) - 259 TL Colorina Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik (~19 cm + ~28 cm) - 279 TL Colorina Altın Rimli Çay Tabağı (6'lı, ~12 cm) - 189 TL Colorina Altın Rimli Cam Kase (3'lü, ~13 cm) - 119 TL Colorina Cam Saklama Kabı (3'lü, ~200 cc) - 109 TL