'NORVEÇ SOMONUNDAN FARKI YOK' Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Karadeniz somonunun Trabzon ekonomisinin göz bebeği haline geldiğini belirterek, kentte yıllık 17 bin 500 ton üretim yapıldığını söyledi. Üretim ve işleme tesislerinin 7 gün 24 saat denetlendiğini vurgulayan Kaplan, ihracatta kalite ve hijyenin büyük önem taşıdığını ifade etti. Japonya başta olmak üzere farklı ülkelere gönderilen ürünlerin son derece titiz koşullarda işlendiğini kaydeden Kaplan, üniversitelerde yapılan analizlerde Türk somonunun omega-3, omega-6, yağ ve protein değerlerinin Norveç somonuyla aynı seviyede olduğunu belirtti. Kaplan, Türk işletmelerinin işleme konusunda önemli bir tecrübe kazandığını vurgulayarak, "Norveç somonundan hiçbir farkımız yok. Hatta işleme noktasında Türk işletmelerimiz daha kaliteli bir seviyeye ulaştı" dedi. Palamut ve hamsinin de Türkiye için büyük bir zenginlik olduğunu dile getiren Kaplan, üreticilerin somondan elde ettikleri kazanç nedeniyle palamut işleme konusunda daha temkinli davrandıklarını ifade etti.