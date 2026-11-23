Karadeniz somonu 37 ülkenin sofralarını süslüyor
Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz'de yetiştirilen Türk somonu, dünya pazarlarında büyük ilgi görüyor. İç sularda başlayan ve Karadeniz'deki kafeslerde sürdürülen üretim sayesinde 2026'nın ilk 9 ayında 37 ülkeye 65 bin 302 ton somon ihraç edildi. İhracattan 431 milyon doların üzerinde gelir elde edilirken, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, kentte yıllık 17 bin 500 ton üretim gerçekleştirildiğini ve Karadeniz somonunun bölge ekonomisi için önemli bir değer haline geldiğini vurguladı.