Teniste Gelişim Şampiyonası'na Türkiye damgası

ANKARA (AA) - Teniste Avrupa 14 Yaş Gelişim Şampiyonası'nın ilk haftasında 4 kategorinin 3'ünde Türk sporcular mutlu sona ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Kosova, Makedonya ve Türkiye'den toplam 40 sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenlenen şampiyonada ilk hafta maçları tamamlandı.

Organizasyonun ilk haftasına damga vuran Türk tenisçiler, 4 kategorinin 3'ünden zaferle ayrıldı.

Tek erkekler mücadelesi Atakan Karahan'ın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Hafta boyunca sadece tek set kaybeden Atakan, finalde Makedon Marko Stoilkovski'yi 5-7, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Makedon raketleri buluşturan tek kızlar finalinde ise Iva Jovanova'yı mağlup eden Jana Stojanova birinciliği elde etti.

Toprak zeminde oynanan şampiyonanın çiftler kulvarında Türk sporcular birincilikleri rakiplerine bırakmadı.

Erkekler finalinde Bulgar Pavel Marinov-Anas Mazdrashki ikilisini 7-5, 3-6 ve 10-6 ile geçen Atakan Karahan-Anıl Özgür çifti kupayı kazandı.

Kızlar finalinde ise Makedon Jana Stojanova-Iva Jovanova çiftine 6-4, 4-6 ve 10-5 ile üstünlük kuran Ela Sekmen ile Duru Söke şampiyonluğa ulaştı.

Nikolas Kelaidis ve Oray Çezik gözetimindeki genç milliler, 11-15 Mart tarihlerinde Avrupa 14 Yaş Gelişim Şampiyonası'nın ikinci hafta müsabakalarında mücadele edecek.