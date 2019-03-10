0553 313 94 23

Teniste Gelişim Şampiyonası'na Türkiye damgası

- Antalya'da düzenlenen organizasyonun ilk haftasında 4 kategorinin 3'ünde Türk tenisçiler şampiyon oldu

10 Mart 2019 Pazar 19:43
Teniste Gelişim Şampiyonası'na Türkiye damgası

ANKARA (AA) - Teniste Avrupa 14 Yaş Gelişim Şampiyonası'nın ilk haftasında 4 kategorinin 3'ünde Türk sporcular mutlu sona ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Kosova, Makedonya ve Türkiye'den toplam 40 sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenlenen şampiyonada ilk hafta maçları tamamlandı.

Organizasyonun ilk haftasına damga vuran Türk tenisçiler, 4 kategorinin 3'ünden zaferle ayrıldı.

Tek erkekler mücadelesi Atakan Karahan'ın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Hafta boyunca sadece tek set kaybeden Atakan, finalde Makedon Marko Stoilkovski'yi 5-7, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Makedon raketleri buluşturan tek kızlar finalinde ise Iva Jovanova'yı mağlup eden Jana Stojanova birinciliği elde etti.

Toprak zeminde oynanan şampiyonanın çiftler kulvarında Türk sporcular birincilikleri rakiplerine bırakmadı.

Erkekler finalinde Bulgar Pavel Marinov-Anas Mazdrashki ikilisini 7-5, 3-6 ve 10-6 ile geçen Atakan Karahan-Anıl Özgür çifti kupayı kazandı.

Kızlar finalinde ise Makedon Jana Stojanova-Iva Jovanova çiftine 6-4, 4-6 ve 10-5 ile üstünlük kuran Ela Sekmen ile Duru Söke şampiyonluğa ulaştı.

Nikolas Kelaidis ve Oray Çezik gözetimindeki genç milliler, 11-15 Mart tarihlerinde Avrupa 14 Yaş Gelişim Şampiyonası'nın ikinci hafta müsabakalarında mücadele edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:43
  1. Antalya
  2. Avrupa 14 Yaş Gelişim Şampiyonası
  3. tenis
  4. Türk sporcular

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    1. Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar!..
    2. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere..
    3. AK Parti'nin İskenderun mitingi
    4. Erdoğan'dan Twitter paylaşımı
    5. Teniste Gelişim Şampiyonası'na Türkiye..
    6. Marmaris Duatlonu yapıldı
    7. Başkan Adayı Şekerdağprojelerini..
    8. Cevheri’nin seçim bürosu açılışı..
    9. (Özel) Çocuk yaşta araç kullandı: 4..
    10. Akdeniz Off-Road Kupası
    11. Elazığspor’da Tufan Kelleci sezonu..
    12. TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 -..
    13. Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 1..
    14. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    16. Parayı alamayınca üvey babasının..
    17. Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçından..
    18. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya..
    19. Mustafa Sarıgül projelerini açıkladı:..
    20. AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Nil..
    21. MHP’li Yalçın: "Bu ittifak anlayışı..
    22. Şenol Güneş ıslıklandı
    23. Hentbol: Toplu sonuç
    24. Yazıcı: “Taklit edilmekten..
    25. Taraftarlardan Guti tezahüratları
    26. Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış..
    27. Mitingde 'terör propagandası'na gözaltı
    28. Suriye'de çatışma bölgelerindeki 8..
    29. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya,..
    30. Hamilelikte saç dökülmesi neden olur?
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru