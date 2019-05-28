Teniste derece yapan okullar belli oldu 20-22 Mayıs tarihlerinde yapılan Okullararası Küçükler Tenis Müsabakalarında bir birbirinden çekişmeli ve heyecanlı müsabakalar oynandı.

20-22 Mayıs tarihlerinde yapılan Okullararası Küçükler Tenis Müsabakalarında bir birbirinden çekişmeli ve heyecanlı müsabakalar oynandı.Müsabakalara öğrenci velileri ve sporseverler de büyük ilgi gösterirken, final maçları nefes kesti.

Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda okullar arası sıralama ise şöyle oluştu:

Erkekler

1. Sadiye Ünsalan Orta Okulu, 2. Bahçe Şehir Orta Okulu, 3. Özel İbrahim Yücel Orta Okulu, 4. Hatice - İsmet Şeftalicioğlu Orta Okulu

Kızlar

1.Türkiyem Orta Okulu, 2. Özel İbrahim Yücel Orta Okulu

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