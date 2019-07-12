Tenis: Winnipeg National Bank Challenger Turnuvası
Milli tenisçi Cem İlkel, İspanyol rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi12 Temmuz 2019 Cuma 17:00
ANKARA (AA) - Kanada'da düzenlenen Winnipeg National Bank Challenger Turnuvası'nda mücadele eden milli raket Cem İlkel, çeyrek finale çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre Cem, Winnipeg kentindeki turnuvada İspanyol rakibi Roberto Ortega-Olmedo'ya 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 üstünlük sağlayarak, çeyrek finale ismini yazdırdı.
Dünya sıralamasının 272. basamağında yer alan Cem İlkel, Winnipeg National Bank Challenger Turnuvası'nın çeyrek finalinde Japon Hiroki Moriya ile karşılaşacak.
YORUM YAZ