Tenis: Winnipeg National Bank Challenger Turnuvası Milli tenisçi Cem İlkel, İspanyol rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

ANKARA (AA) - Kanada'da düzenlenen Winnipeg National Bank Challenger Turnuvası'nda mücadele eden milli raket Cem İlkel, çeyrek finale çıktı. Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre Cem, Winnipeg kentindeki turnuvada İspanyol rakibi Roberto Ortega-Olmedo'ya 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 üstünlük sağlayarak, çeyrek finale ismini yazdırdı. Dünya sıralamasının 272. basamağında yer alan Cem İlkel, Winnipeg National Bank Challenger Turnuvası'nın çeyrek finalinde Japon Hiroki Moriya ile karşılaşacak.





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