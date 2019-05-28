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Tenis: Fransa Açık

- Kadınların 1 numaralı seribaşı Osaka ve erkeklerin 5 numaralı seribaşı Zverev, zorlanmalarına karşın 2. tura çıktı

28 Mayıs 2019 Salı 21:12
Tenis: Fransa Açık


ANKARA (AA) - Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) üçüncü gününde, favoriler tur atladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü gün maçları tamamlandı.

Kadınlar dünya sıralamasının 1 numarası Naomi Osaka, ilk seti 6-0 kaybettiği dünya 90'ıncısı Anna Karolina Schmiedlova karşısında zor anlar yaşadı.

Son 2 grand slam turnuvasını kazanan Osaka, 6-5 geri düştüğü 2. seti "tie-break"le, final setini de 6-1 alarak 2-1'lik skorla adını 2. tura yazdırdı.

Avustralya Açık'ı 2 kez kazanan Victoria Azarenka, 2017 Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko ile oynadığı ilk tur maçını 2-0 (6-4, 7-6) kazandı.

Son şampiyon 3 numaralı seribaşı Simona Halep ve 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka da rakiplerini yenerek 2. tura yükseldi.


- Alexander Zverev turu 5 sette geçti


Erkelerde 5 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dünya klasmanının 56. basamağındaki John Millman'a karşı zorlansa da rakibini 3-2 (7-6, 6-3, 2-6, 6-7, 6-3) yenerek 2. tura çıktı.

8 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro ve 9 numaralı seribaşı Fabio Fognini 3-1, 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov ise 3-0'lık skorla 2. turun yolunu tuttu.


- Nadal ve Karolina Pliskova korta çıkacak


Fransa Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Yannick Maden, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ise Oscar Otte ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Kristina Kucova ve 4 numaralı seribaşı Kiki Bertens ile Viktoria Kuzmova mücadele edecek.


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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 21:12
  1. Fransa Açık
  2. grand slam
  3. Roland Garros
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