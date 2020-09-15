Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: "Pandemi sürecinde çok önemli bir turnuva düzenledik"





ANKARA (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirlerle düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'un başarılı geçmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Cengiz Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'u ve gelecek planlarını anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen önemli bir organizasyona yeni tesislerinde ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Durmuş, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde dünyanın birçok yerinde organizasyon yapılamazken biz Türkiye'de doğru temsilde dünyaya var olduğumuzu gösterdik. Çok başarılı ve sporcuların tesisimize hayran kaldığı bir organizasyon düzenledik. Pandemi sürecinde çok önemli bir turnuva düzenledik. Burada en önemlisi kendi tesisimiz olan İstanbul Tenis Merkezi'nde organizasyonu yaptık. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun takibiyle harika bir tesisimiz oldu. Tenis ailesinin kendi evi diyebileceği bir yer. Dünyadaki bütün başarılı tenisçilerin gelip oynayabileceği bir tesis oldu. Kendi sporcularımızdan şampiyonlar çıkarabileceğimiz, yetiştireceğimiz bir alan. Türkiye'nin dünyadaki yerini göstermesi için çok önemli bir merkez oldu. TEB BNP Paribas Tennis Championship gibi çok önemli bir turnuvanın da bu dönemde nasıl yapılacağını gösterdik. Tenis ülkesi olduğumuzu ispatladık. İşin doğrusu bunun mutluluğunu yaşıyoruz."





- "Tesise hayran kaldılar"





Cengiz Durmuş, yabancı tenisçilerin bu organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul Tenis Merkezi'ni çok beğendiğini dile getirdi.

Çok iyi bir ev sahipliği gerçekleştirdiklerini aktaran Durmuş, "TEB BNP Paribas Tennis Championship için İstanbul'a gelip yeni tesisimizi gören sporcular inanılmaz mutlu olup hayran kaldılar. Biz tabii tesisi büyük emeklerle bu turnuvaya yetiştirdik. Buraya geldiklerinde sporcular, havaalanından tesise kadar misafirperverliğimizi övdüler. Giderlerken de seneye bir daha gelmek istediklerini belirttiler. Buraya gelen her yabancı sporcu bizim elçimiz olarak ülkelerine dönüyorlar." ifadelerini kullandı.





- "Turnuvalarımız devam edecek"





Pandemi kurallarına uyarak alacakları önlemlerle bu yıl turnuvaların devam edeceğini aktaran Cengiz Durmuş, şunları kaydetti:

"Bu yıl başka uluslararası turnuva yapmak için de müracaatlarımız olacak. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Uluslararası küçük ölçekli turnuvalar düzenliyoruz ama dünyanın da en fazla organizasyona ev sahipliği yapan ülkesiyiz. Uluslararası turnuvalarda deneyimliyiz. Spor turizmine de federasyon olarak çok önem veriyoruz. Hem bu turnuvalarımızın devamını sağlayacağız hem de ulusal turnuvaları pandemi önlemleri altında değişik illerde yapmaya başlayacağız. Takımlar Türkiye şampiyonası için bakanlığımızın da isteğiyle tüm Türkiye'de elemeler yapacağız. Finalleri de az sporcuyla yaparak pandemi sürecini atlatmak istiyoruz. Yeni döneme hazırlanmak için birçok planımız hazırdı, aslında bunları eyleme geçiriyoruz. Bu yeni hayata biz tenis ailesi olarak hazırız."







