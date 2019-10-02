Tenekeci YeniŞafak’tan ayrıldı Şair ve yazar İbrahim Tenekeci, yaklaşık 7 yıldır köşe yazıları yazdığı Yeni Şafak gazetesinden ayrıldı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Geçtiğimiz günlerde İtibar Dergisinin yayın hayatına nokta koyan İbrahim Tenekeci, bu kezde yaklaşık 7 yıldır köşe yazıları yazdığı Yeni Şafak gazetesinden ayrıldı.



Tenekeci, “İçimde gönül yorgunluğu oluştu. Bir müddet gazete yazısı yazmayacağım. Sonra belki başka bir mecrada tekrar yazmaya başlarım. Nasip” dedi.

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