Tenekeci YeniŞafak’tan ayrıldı
Şair ve yazar İbrahim Tenekeci, yaklaşık 7 yıldır köşe yazıları yazdığı Yeni Şafak gazetesinden ayrıldı.02 Ekim 2019 Çarşamba 14:26
Sezai Erhan yeniakit.com.tr Geçtiğimiz günlerde İtibar Dergisinin yayın hayatına nokta koyan İbrahim Tenekeci, bu kezde yaklaşık 7 yıldır köşe yazıları yazdığı Yeni Şafak gazetesinden ayrıldı.
Tenekeci, “İçimde gönül yorgunluğu oluştu. Bir müddet gazete yazısı yazmayacağım. Sonra belki başka bir mecrada tekrar yazmaya başlarım. Nasip” dedi.
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