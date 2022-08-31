Tendürek'te PKK'ya bir darbe daha!

Terörle mücadele operasyonlarında sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı terörden temizlenen Tendürek Dağı'nda PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri tarafından gerçekleştirilen 'Eren Abluka-35 Operasyonu' kapsamında, PKK terör örgütünün cephanelik olarak kullandığı 3 mağara ve sığınak tespit edildi.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Mağarada yapılan aramada; 2 adet PKMS makineli tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, 6 bomba atar mühimmatı, 7 roketatar mühimmatı, 1 comet el roketi, 9 adet AK-47 şarjörü, 4 adet AK-47 dipçiği, 2 adet HK-33 şarjörü, 2 adet PKMS mayon ve mayon kutusu, 3 el yapımı patlayıcı, 80 elektrikli fünye, 1 gündüz görüş dürbünü, 23 el telsizi, 8 araç telsizi, 6 telsiz mikrofonuyla çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.