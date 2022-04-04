Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Meltem Cumbul, Mehmet Ali Alabora'yı ziyaret etti
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum üyelerine sahip çıkan Meltem Cumbul, Gezi Davası'nda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Mehmet Ali Alabaro'yı ziyaret etti.
Meltem Cumbul, Gezi kalkışmasında 'Mesele ağaç değil siz hala anlamadınız mı?' sözleriyle eylemlerin amacını itiraf eden Mehmet Ali Alabora'yı sığındığı Londra'da ziyaret etti.
Hakkında yakalama kararı var
Gezi Davası'nda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Ali Alabora'nın hakkında yakalama kararı bulunuyor.
Meltem Cumbul, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum Üyelerine arka çıkan açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Tencere yuvarlandı kapağını buldu
Meltem Cumbul'un Mehmet Ali Alabora'yı ziyaretini vatandaşlar "Tencere yuvarlandı kapağını buldu" şeklinde yorumladı.