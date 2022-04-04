  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Meltem Cumbul, Mehmet Ali Alabora'yı ziyaret etti
Gündem

Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Meltem Cumbul, Mehmet Ali Alabora'yı ziyaret etti

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum üyelerine sahip çıkan Meltem Cumbul, Gezi Davası'nda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Mehmet Ali Alabaro'yı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 15:10:00 - 2022-04-04 15:18:18
Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Meltem Cumbul, Mehmet Ali Alabora'yı ziyaret etti

Meltem Cumbul, Gezi kalkışmasında 'Mesele ağaç değil siz hala anlamadınız mı?' sözleriyle eylemlerin amacını itiraf eden Mehmet Ali Alabora'yı sığındığı Londra'da ziyaret etti.

Hakkında yakalama kararı var

Gezi Davası'nda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Ali Alabora'nın hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Meltem Cumbul, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum Üyelerine arka çıkan açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Tencere yuvarlandı kapağını buldu

Meltem Cumbul'un Mehmet Ali Alabora'yı ziyaretini vatandaşlar "Tencere yuvarlandı kapağını buldu" şeklinde yorumladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Devlet şu hainleri toplayıp getiremedi ülkeye adalet hesap vermeye.

merdo

e be köylü kızı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay