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Gündem Tencere yuvarlandı, kapağını buldu! Hayko Cepkin'den flaş karar
Gündem

Tencere yuvarlandı, kapağını buldu! Hayko Cepkin'den flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-05-05 14:36:00 -
Tencere yuvarlandı, kapağını buldu! Hayko Cepkin'den flaş karar

AK Parti muhalifi şarkıcı Hayko Cepkin, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini duyurdu.

AK Parti muhalifi şarkıcı Hayko Cepkin, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini duyurdu. Cepkin, “Madem söylediklerim manipüle ediliyor o halde daha net olayım. Bir oyum Kemal Kılıçdaroğlu’na, bir oyum CHP, TİP ya da İYİ Parti’ye” dedi.

Son konserinde kararsız seçmenlere seslenen Cepkin’in, "Son konserimiz olmamasını istiyorsanız, sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kararsız seçmen yoktur herhalde burada" hezeyanları gündem olmuştu.

 
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