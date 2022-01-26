Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Davutoğlu Babacan'ı ziyaret etti

AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisi gibi AK Parti'de siyaset yaptığı dönemde Abdullah Gül'ün ortak adaylık görüşmelerinde merkezi çalışmaları yürüttüğü itiraf ederek ikiyüzlüğünü tüm Türkiye'ye gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaretin ardından iki genel başkan basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu ve Babacan yaptıkları açıklamalarda görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti.