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Gündem Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Davutoğlu Babacan'ı ziyaret etti
Gündem

Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Davutoğlu Babacan'ı ziyaret etti

AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 19:49:00 -
Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Davutoğlu Babacan'ı ziyaret etti

AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisi gibi AK Parti'de siyaset yaptığı dönemde Abdullah Gül'ün ortak adaylık görüşmelerinde merkezi çalışmaları yürüttüğü itiraf ederek ikiyüzlüğünü tüm Türkiye'ye gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. 

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaretin ardından iki genel başkan basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu ve Babacan yaptıkları açıklamalarda görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti.

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