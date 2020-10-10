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Teknoloji Tencer Gaming Buddy İndir
Teknoloji

Tencer Gaming Buddy İndir

Tencent Gaming Buddy nasıl oynanır, Tencent Gamin Buddy indir, Tencent Gaming Buddy nedir , Tencent Gaming Buddy hakkında tüm detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 18:10:00 - 2020-10-10 18:11:16
Tencer Gaming Buddy İndir

Tencent Gaming Buddy Android ve iOS tabanlı mobil oyunları Windows üzerinde çalıştıran bir emülasyon platformudur. Bu emülatör sayesinde birçok mobil oyunu bilgisayarınız üzerinde mouse ve klavyenizi kullanarak daha kolay bir şekilde oynanabilmektedir.

Tencent Gaming Buddy ile Pubg Mobile oyununu bilgisayarınıza kolay bir şekilde kurabiliyorsunuz.

Tartışmasız dünyanın en popüler oyunu haline gelen PUBG Mobile'ın yapımcısı Tencent ise buna çözüm olarak gaming buddy adındaki emülatörünü oyunculara sundu.

Tencent Gaming Buddy indir

Pubg'nin PC Emülatörü olan Tencent Gaming Buddy nasıl indirilir? Sorusu akıllara gelebilir.

Tencent Gaming Buddy ile hem ios hem de android işletim sistemlerinde bulunan oyunları indirebilir hiçbir ayar yapmadan kolay bir şekilde oyuna başlayabilirsiniz.

Tencent Gaming Buddy nasıl çalışır?

Bir PUBG mobil emülatörü olan Tencent Gaming Buddy ile oyuncular, oyunun ücretsiz "versiyonunun" PC'de kullanabilir. Tencent Gaming Buddy, resmi web sitesi üzerinden indirilebilir ve kurulabilir.

PUBG mobil’i olduğu gibi bilgisayarınıza taşıyan uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan artı butonuna basarak önceden indirdiğiniz APK dosyasını açmanız gerekiyor. PUBG mobil’i APK dosyasını uygulama üzerinden açtıktan sonra oyunu oynayabilirsiniz. WASD tuşlarıyla karakterinizi yönlendirebilir, mouse şeklinde hareket ettirmek için klavyenizdeki “V” tuşunu kullanabilirsiniz.PUBG Mobil‘i telefon üzerinden oynamak PC kadar kolay olmayabilir.

PUBG emülatörü Tencent Gaming Buddy yasal mı?

Evet, yasaldır. Emülatör kullanıyorsanız, yalnızca PUBGM oynamak için emülatörleri kullanan oyuncularla eşleşebilirsiniz. Yani, emülatör tamamen yasal ve adildir. Bu uygulama sayesinde Android uygulamalarınızı tıpkı PUBG mobil oyunu gibi PC'de çalıştırabileceksiniz.

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