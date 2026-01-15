Temsili Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Temsili kelimesi, dilimize Arapça üzerinden yerleşmiş ve hem günlük konuşma dilinde hem de resmi metinlerde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelime, kullanıldığı alana bağlı olarak farklı anlamlar taşısa da, temel olarak bir durumu veya olayı temsil etme, canlandırma ya da örnek verme işlevine sahiptir. Okuyucular tarafından sıkça araştırılan Temsili ne demek sorusu, kelimenin kullanım bağlamına göre farklı şekillerde açıklanabilir.

Temsili Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde Temsili TDK anlamı incelendiğinde, kelimenin iki ana kullanım şekli olduğu görülür. Birincisi, bir durumu açıklarken kullanılan ve "örneğin", "mesela" veya "söz gelişi" gibi anlamları karşılayan bağlaçsal karşılığıdır. İkinci ve daha kapsamlı anlamı ise, bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili olan durumu ifade etmesidir. Bu anlam, yapılan bir durumun gerçeğin birebir yansıması olmadığını, sadece bir canlandırma veya simülasyon olduğunu belirtir.

Gündelik Hayatta Temsili Kullanımı ve Örnekleri

Temsili kelimesi, genellikle bir durumu veya fikri sembolize etmek amacıyla kullanılır ve gerçekle eşdeğer olmayan, ancak gerçeği çağrıştıran durumları tanımlar. Bu kelime, özellikle sanatsal alanlarda, resmi törenlerde veya istatistiki gösterimlerde karşımıza çıkar.

Örneğin, siyasi bir bağlamda temsiliyetten bahsedilirken, bir milletvekilinin seçmenlerini temsil etmesi durumu anlatılır. Gündelik dilde ise şu tür cümlelerde kullanılır: "Bu maket, binanın sadece temsili bir örneğidir, son hali farklı olabilir." veya "Öğrenciler, 23 Nisan'da tarihî bir olayın temsili gösterisini sundu." Bu örneklerde temsiliyet, gerçeğin yerine geçen ancak gerçeğin kendisi olmayan bir durumu ifade etmektedir.