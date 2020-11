Temsilciler Meclisi nedir, görevleri nelerdir?

Birçok ülkedeki yasama organlarının ve alt ulusal meclislerinin ismi olan temsilciler meclisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen seçimlerden sonra vatandaşlar tarafından araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Temsilciler Meclisi nedir? Temsilciler Meclisinin görevleri nelerdir? İşte Temsilciler Meclisi hakkında detaylı bilgiler…

Temsilciler meclisi nedir?

Temsilciler Meclisi, birçok ülkedeki yasama organlarının ve alt ulusal meclislerinin ismidir. Temsilciler Meclisi, genellikle "Senato" olarak adlandırılan ilgili üst meclis ile birlikte, iki yasama meclisinin alt meclisi olarak görev yapmaktadır.

Bazı ülkelerde Temsilciler Meclisi, tek kutuplu bir yasama organının tek meclisi olarak görev yapmaktadır. Ülkeden ülkeye Temsilciler Meclisinin işleyişi büyük farklılık gösterebilir. Söz konusu durum bir ülkenin parlamenter veya başkanlık sistemine sahip olup olmadığına bağlı şekil alır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Temsilciler Meclisi

Amerika Birleşik Devletleri kongresinin iki yasama organından biri olan Temsilciler Meclisi’nde toplam sandalye sayısı 435’tir. Söz konusu meclis, her iki yılda bir yapılan seçimlerle yenilenmektedir. Halkoyuyla seçilen Temsilciler Meclisinin üyeleri federal halkı temsil ederler. Her eyaletten seçilen üyelerin sayısı o eyaletin nüfusuna bağlı olarak belirlenir. Her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımına göre eyaletlerin Temsilciler Meclisine yolladıkları üye sayısı değişim gösterebilir.

Temsilciler Meclisi’nin görevi nedir?

Temsilciler Meclisi alt meclis olarak görev yaparken Senato ise üst meclis olarak görev yapmaktadır. Yasa tasarıları her iki mecliste ayrı ayrı tartışılır ve oylanır. Her iki mecliste kabul edilen yasa tasarıları arasında farklar varsa bunlar karma bir komisyon tarafından uzlaştırılır. Daha sonra ortaya çıkan yasa önerisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanının onayına sunulur. Başkanın yasa önerisini veto yetkisi bulunmakta. Başkan bu yetkiyi kullanmayarak tasarıyı imzalarsa tasarı yasalaşmış olur.