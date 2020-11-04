  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Temsilciler Meclisi nedir, görevleri nelerdir?
Gündem

Temsilciler Meclisi nedir, görevleri nelerdir?

Birçok ülkedeki yasama organlarının ve alt ulusal meclislerinin ismi olan temsilciler meclisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen seçimlerden sonra vatandaşlar tarafından araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Temsilciler Meclisi nedir? Temsilciler Meclisinin görevleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:40:00 -
Temsilciler Meclisi nedir, görevleri nelerdir?

Birçok ülkedeki yasama organlarının ve alt ulusal meclislerinin ismi olan temsilciler meclisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen seçimlerden sonra vatandaşlar tarafından araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Temsilciler Meclisi nedir? Temsilciler Meclisinin görevleri nelerdir? İşte Temsilciler Meclisi hakkında detaylı bilgiler…

Temsilciler meclisi nedir?

Temsilciler Meclisi, birçok ülkedeki yasama organlarının ve alt ulusal meclislerinin ismidir. Temsilciler Meclisi, genellikle "Senato" olarak adlandırılan ilgili üst meclis ile birlikte, iki yasama meclisinin alt meclisi olarak görev yapmaktadır.

Bazı ülkelerde Temsilciler Meclisi, tek kutuplu bir yasama organının tek meclisi olarak görev yapmaktadır. Ülkeden ülkeye Temsilciler Meclisinin işleyişi büyük farklılık gösterebilir. Söz konusu durum bir ülkenin parlamenter veya başkanlık sistemine sahip olup olmadığına bağlı şekil alır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Temsilciler Meclisi

Amerika Birleşik Devletleri kongresinin iki yasama organından biri olan Temsilciler Meclisi’nde toplam sandalye sayısı 435’tir. Söz konusu meclis, her iki yılda bir yapılan seçimlerle yenilenmektedir. Halkoyuyla seçilen Temsilciler Meclisinin üyeleri federal halkı temsil ederler. Her eyaletten seçilen üyelerin sayısı o eyaletin nüfusuna bağlı olarak belirlenir. Her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımına göre eyaletlerin Temsilciler Meclisine yolladıkları üye sayısı değişim gösterebilir.

Temsilciler Meclisi’nin görevi nedir?

Temsilciler Meclisi alt meclis olarak görev yaparken Senato ise üst meclis olarak görev yapmaktadır. Yasa tasarıları her iki mecliste ayrı ayrı tartışılır ve oylanır. Her iki mecliste kabul edilen yasa tasarıları arasında farklar varsa bunlar karma bir komisyon tarafından uzlaştırılır. Daha sonra ortaya çıkan yasa önerisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanının onayına sunulur. Başkanın yasa önerisini veto yetkisi bulunmakta. Başkan bu yetkiyi kullanmayarak tasarıyı imzalarsa tasarı yasalaşmış olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Harita dünyayı şok etti! Ve belli oldu... Biden mı? Trump mı?
Dünya

Harita dünyayı şok etti! Ve belli oldu... Biden mı? Trump mı?

ABD'nin tarihi seçiminde sonuçlar belli olurken, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin kaleleri şimdiden kırmızı ve maviye boyandı. 'Salıncak' ..
Viyana'da neler oluyor? TRT Deutsch Muhabiri Ramazan Aktaş’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Viyana'da neler oluyor? TRT Deutsch Muhabiri Ramazan Aktaş’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece 4 kişinin öldüğü,17 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardında yatan gerçekler nedir? TRT Deut..
Bölge için sıcak gelişme! Aliyev 'Biz hazırız' diyerek duyurdu
Dünya

Bölge için sıcak gelişme! Aliyev 'Biz hazırız' diyerek duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile devam eden çatışmaları durdurmaya hazır olduklarını söyledi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay