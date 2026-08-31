TEMSA’dan millilere Dünya Kupası yolunda tam destek!

A Erkek Milli Basketbol Takımı’nın elde ettiği başarıların Türkiye genelinde oluşturduğu büyük heyecan, millilerin yeni hedeflerine yönelik beklentileri de artırıyor. Milli takımın resmi sponsoru TEMSA da FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur maçları öncesinde yayınladığı yeni reklam filmiyle millilere olan desteğini bir kez daha ortaya koyuyor.



Milli takım oyuncularının yer aldığı film, sahada ve yolda “devleşmenin” arkasındaki ortak değerlere odaklanıyor. Birlikte ilerleme, uyum, istikrar ve dayanıklılık; TEMSA ile A Milli Takım arasındaki yol arkadaşlığını güçlendiren değerler olarak öne çıkıyor.

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası’nı Avrupa ikincisi olarak tamamlayan A Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ilk turunda oynadığı altı karşılaşmanın tamamını kazanarak namağlup şekilde ikinci tura yükseldi. Milliler, ikinci turda 28 Ağustos’ta Litvanya, 31 Ağustos’ta ise İzlanda ile karşılaşacak.

Türk sporuna desteğini kesintisiz sürdüren TEMSA, yeni reklam filmiyle Dünya Kupası yolunda millilerin yanında olduğunu ve yeni hedeflere uzanan yolculuklarına eşlik etmeyi sürdüreceğini vurguluyor.

Parkedeki mücadeleden yoldaki istikrara

“Nasıl dev olunur? Boyla mı, güçle mi, en yükseğe çıkmakla mı?” sorularıyla başlayan reklam filmi, “dev olmanın” gerçek anlamını sorguluyor. Kapıların açılması ve ilk adımın atılmasıyla birlikte dev olmanın henüz sahaya varmadan başladığını hissettiren film; birlikte yol alma, mücadele, istikrarlı performans, uyum ve dayanıklılık kavramlarını merkeze alıyor.

Bu değerler, bir yandan milli basketbolcuların sahadaki mücadelesini anlatırken diğer yandan TEMSA’nın yollardaki performans, dayanıklılık ve teknoloji yaklaşımıyla güçlü bir bağ kuruyor.

Branş fark etmeksizin Türk sporunun yanında

TEMSA, spora ve sporcuya sunduğu desteği belirli bir branş ya da takımla sınırlamadan, sporun birleştirici gücüne ve ortak mücadele ruhuna katkı sağlamayı sürdürüyor. Sporcuların başarı yolculuklarına eşlik etmeyi uzun soluklu bir yol arkadaşlığı olarak ele alan TEMSA; bu yaklaşım doğrultusunda A Erkek ve Kadın Milli Basketbol Takımlarının yanı sıra Beşiktaş, VakıfBank Spor Kulübü ve Adana Demirspor’un karayolu ulaşım sponsorluğunu üstleniyor.

TEMSA, farklı branşlarda Türk sporunun ve sporcularının başarı yolculuklarına eşlik etmeyi sürdürüyor.