TEMSA pil ve batarya paketlerini üretmeye başladı

TEMSA Ulaşım Araçları’nın (TEMSA) elektrikli araçlar konusundaki vizyonuna ilişkin Cevdet Alemdar ile TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu’nun katılımıyla, çevrim içi bir basın toplantısı düzenlendi.

Otomotive odaklı teknoloji şirketi

Alemdar, toplantıda yaptığı konuşmada, TEMSA’nın yeni teknolojiler alanında uzun yıllar öncesinden çalışmaya başlamış, elektrikli araçlar konusunda bugün birden fazla modeli seri üretime hazır hale getirmiş dünyadaki sayılı şirketlerden biri olduğunu dile getirdi. Alemdar, “TEMSA’yı bugün sadece bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz. Elektrikli araçlarımız başta olmak üzere sektöre öncülük eden tüm teknolojileri de Adana’daki tesisimizde kendi mühendislerimizle, kendi Ar-Ge ekibimizle geliştiriyoruz” diye konuştu.

İhraç ürünlerde kullanıldı

Elektrikli araçlar söz konusu olduğunda pil ve batarya teknolojisinin her zaman sorgulandığını aktaran Alemdar, “Biz artık TEMSA’nın Adana’daki tesislerinde, elektrikli araçlarımızda kullandığımız pil ve batarya paketlerini geliştirip üretiyoruz. Son olarak geçtiğimiz ay içinde yurt dışına ihraç ettiğimiz elektrikli araçlarımızda da kendi batarya tesisimizde geliştirip ürettiğimiz batarya paketlerimizi kullandık. Böylesine önemli bir projeyi TEMSA bünyesinde hayata geçirmiş olmak çok gurur verici bizim için” ifadelerini kullandı.