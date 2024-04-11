Temmuzda memur ve emekliye yüzde kaç zam yapılacak? Bakan Şimşek ipucunu verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Baz etkisiyle mayıs ayında enflasyonun yüzde 73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz'' açıklamasının ardından memur ve emekliler gözünü Temmuz ayında gelecek maaş zammına yöneltti. Bakan Şimşek'in bu açıklamasından sonra zam bekleyen memur ve emekliler tekrardan hesap yapmaya başladı.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI NETLEŞTİ Mİ?

Bakan Şimşek'in mayıs enflasyon tahminine göre 2024'ün ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 24 seviyelerinde olacak. Bu oran SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına doğrudan 'Zam' olarak yansıyacak. Memur ve memur emeklisine ise yüzde 7.39 enflasyon fark oranı ile yüzde 19 oranında zam yapılacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA EŞİTLEME OLACAK MI?

Ocak ayında memurlara yüzde 49.25 oranında zam uygulanmıştı. Enflasyona göre emekli maaş zammı ise yüzde 37.6 olarak açıklanmıştı. Emekli maaşına ilk olarak yüzde 42.6 zam yapıldı, daha sonra ise memur maaşıyla eşitlenerek yüzde 49.25'e çıkartılmıştı. Temmuz ayında emekli ve memur maaş zamlarında eşitlenme olup olmayacağı ise merak konusu.

BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI: EMEKLİLERE NEDEN ZAM YAPILMADI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilere 31 Mart yerel seçimlerinden önce neden zam yapılmadığını açıkladı.

Bakan Şimşek, ''Bunu yapmak için Türkiye’nin yurt dışından yüzde 50’den fazla bir faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak, gelecek nesilleri de ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik'' ifadelerini kullandı.

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