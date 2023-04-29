  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti milletvekili Hasan Turan: Yangının 36 saatte söndürülememesi...

Erdoğan Büyük İzmir Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti!

Dünyada bu klasmanda 3 uçak var! Türkiye bunu da üretti

Rusya sürpriz gelişmeyi dünyaya duyurdu: Türkiye ile anlaştık

Hükümet düğmeye bastı! İşte düşünülen yeni kira modeli

Altın ve dolar tahminini duyuran İslam Memiş'in sözleri şok etti: Kendi parammış gibi yalvardım

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun etnik ve mezhepçi çıkışına tepki: 'Türk ile Kürt kardeştir, bölücü ve şifreli mesajlarla ayırmak isteyen...'

DEVA Partili isim oy istedi: Bir oy HDP’ye bir oy Kılıçdaroğlu’na!

Emekli asker açıkladı! 'Onlar aldı, biz de niye Bayraktar TB2 SİHA yok?' deyip Türkiye'nin kapısını çaldılar

Süleyman Soylu'yu şaşkına çeviren gelişme! "Böylesini ilk kez görüyorum" deyip duyurdu
Ekonomi Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin cevapladı
Ekonomi

Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin cevapladı

Yeniakit Publisher
2023-04-29 21:37:00 -
Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin cevapladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi?' sorusuna cevap verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin AK Parti Ankara 2. bölge Milletvekili adayı Prof. Dr. Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında asgari ücret hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

Ekonomi politikalarımızın yanında sosyal politikalar olarak uygulamalarımız var. Sadece gelir dağılımı olarak bilinir ama bundan ibaret değildir. Toplumsal gelişmişlik, eğitim seviyesini de içeren ve demokrasiye hayat veren bir çoğullaşmadır. Gelir dağılımı demokratik toplumlarda düzenleyen araç toplu sözleşmedir. Orada örgütlü işçiler vardır. Türk yurtaşlarının her bir ailenin otomobile ulaştığı bir dönemdeyiz. Türk çocuklarının büyük çoğunluğunun üniversite imkanlarına ulaşıyor. Bunlar aslında refah toplumuna doğru Türkiye'nin değişimini gösteriyor.

Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücret nedir? Bu ücretin altında ücret olamaz demektir. Biz sosyal devlet sorumluluğu ile buna çok fazla önem gösterdik. Tabi şimdi enflasyon düşüyor. Biz çalışanları emekçiler koruyan bir yaklaşım içindeyiz. Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Biz enflasyonu tüketici ve üretici fiyatlarından ölçüyoruz. Aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Bu şunu gösteriyor. Enflasyon gerçek anlamda düşme eğiliminde. Ama fiyatlardaki artış devam ediyor. Biz ne yapacağız bunu durduracağız. Sosyal devlet olarak ücretleri koruyacağız. Temmuz'da bunu yeniden değerlendirerek, yeni bir asgari ücrette emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz.

Alım gücünü pazardaki durumunu tespit eden veriyi kullanacak araştırma yapıyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23