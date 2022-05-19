Temmuzda asgari ücrete enflasyon zammı var mı? Temmuzda asgari ücret artacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam konusuna ilişkin, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi. Bakan Vedat Bligin'in asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağına ilişkin yeşil ışıktan sonra bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Temmuzda asgari ücret ve emekli maaşlarına ek zam olacak mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısının ardından flaş açıklamalar yaptı. Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "AK Parti açısından biz emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz ve gençlerimizden gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. Herhangi bir şekilde vatandaşımızın enflasyon karşısında ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Bu takvim için bir şey söylemek henüz erken. Çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen tüm talepler sıkı bir takiple değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.