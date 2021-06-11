Temmuz ve ağustosta 2019 seviyesini yakalayacağız! Yaz dönemi verimli geçecek

Buğra Kardan

Pandemi tehdidinin bertaraf edilmesi, hayatın normale dönmesi havacılık sektörünü de güçlendirdi. Sektörün önde gelen şirketlerinden Pegasus’un Genel Müdürü Mehmet Nane, Covid-19’un kontrol altına alınmasının uçuş adetlerini yukarı taşıdığına işaret etti.

Çark dönecek

Nane, şunları ifade etti:

Pandemiden ötürü evlerden dışarı adım atılamadı. Bunun bir baskısı vardı.

Önlemlerin alınması, hayatın normale dönmesi mobiliteyi arttırdı.

Yaz dönemi iyi başladı, verimli geçecek gibi görünüyor.

Covid-19 tehdidinin aşılması ülkemize yabancıların akın etmelerine imkân tanıyacak.

Yabancıların şehirlerimize gelmeleriyle çark da dönecek.

Hatırlanacaktır, 2020’de 2019’un yüzde 50’sini yakaladık. Bunda yaz döneminde artan uçuş adedimiz önemli rol oynadı.

İlerisi için umutluyuz

2021 için umutluyuz çünkü Türkiye’ye yöneliş başladı.

Temmuz ve ağustosta hem iç hem de dış uçuşlarda 2019 seviyelerini tutturacağız.

2021 genelinde yüzde 75-80 oranında 2019’u yakalayacağız.

2020’de ülke 2 ay kapandı, nisan ve mayısta hiç uçuş yapmadık. Bu sene ise kapanmanın döneminde dahi pek çok uçuş icra ettik.

Covid-19’dan ötürü tedbirler devreye girdi. Her hafta Rusya’ya 11 uçuş yapıyoruz. Bunlar kurtarma uçuşları. Ayın 21’inde Ruslarla anlaşırsak bu uçuş adedi 11’den 51’e çıkacak yani 5 kat artacak.

İngiltere için de aynı durum geçerli. Günde 1-2 uçuş yapıyoruz. Eğer İngilizlerle mutabakata varırsak uçuş adedi 10’a çıkacak. Doğal olarak tatilci trafiği artacak.

Yeni uçaklar geliyor

Satışlarımızda ve gelirlerimizde dış uçuşların payı büyüyor, daha da büyüyecek.

Uçak alımlarımız devam ediyor.

Bu sene 4 uçak geldi, 3 uçak da yolda.

Mali yapımız kuvvetli.

Gelir ve gider dengemizi iyi yönetiyoruz.

İyi imtihan verdi

Biz dikkatliyiz, ihtiyatlıyız.

Pandemi dönemini başarıyla yönettik. Yolcu ve çalışan güvenliğini ön planda tuttuk, tutuyoruz.

Güvenli uçuş için gerekli her adımı atıyoruz.

Kabin bagajı konusunda çok hassasız. Otoritelerce belirlenen kaidelere uyuyoruz.