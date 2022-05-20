Temmuz kıdem tazminatı tavanı artacak mı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Temmuz ayı memur ve emekli maaş zam oranı, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. 10 milyonu işçi ve Bağ-Kur, 3 milyonu memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon emeklinin gözü kulağı temmuz zammında. memur emeklileri ve görevdeki memurlar temmuz başında maaşlarını zamlı alırken, açıklanacak enflasyona göre de enflasyon farkı da alacak. Ocak-haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon fark, temmuzda emeklilerin maaşlarına yansıtılıyor. Emekli ve memur temmuz zammı daha şimdiden merak konusu olurken bir diğer merak edilen konu ise temmuz ayında kıdem tavanları ne kadar olacağı.

Temmuz kıdem tazminatı tavanı artacak mı?

Asgari ücretin yüzde 50'lik bir oranla artmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanında da artış oldu. Yılda iki kez bakanlık tarafından belirlenen kıdem tazminatında yeni tavan oranı da güncellendi. Yeni kıdem tazminatı 2022 tavanı 10 bin 800 liraya çıktı. Temmuz ayında kıdem tazminatının tavanı artacak. Dolayısıyla temmuz ayında emeklilik dilekçesini vermek tazminat açısından avantajlı olabilir ancak asgari ücretli veya asgari ücretin biraz üzerinde maaş alanlar için tazminat tavanının artması kıdemi etkilemez. Kıdem tazminat tavanı 2019 yılında 6380 TL, 2020 yılı için 6.730,15 TL, 2021 yılında da 8 bin 651,62 TL olarak belirlenmişti.